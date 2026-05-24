鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-24 13:04

台塑 (1301-TW) 集團四寶，本周二 (26 日) 起陸續召開股東會，受美伊戰事即將邁入第 3 個月，原油持續維持高檔價格、石化未來需求，產業營運狀況備受外界關注，加上今 (2026) 年集團振臂高呼營運強化轉型方案，「台塑四寶」作為石化業龍頭，具指標性意義，外界也放大關注。

台塑四寶本周股東會登場 聚焦集團轉型成果、油價與塑化品營運未來。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

本周起，包括台塑化 (6505-TW) 股東會 26 日率先登場後，台化 (1326-TW)、台塑及南亞 (1303-TW) 也即將在 27 日、28 日及 29 日緊鑼密鼓登場，在中東衝突未解，原油期貨持續在 100-120 美元間高檔震盪，目前荷姆茲仍遭管制通行，中東戰事協商未解，但中下游的塑化台廠受戰亂影響，原料成本高漲，本 (5) 月起就已感受到客戶拉貨力道縮手。

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率先打頭陣的台塑化在股東報告書中提及，受全球經濟仍處於通膨趨緩、地緣政治起伏與能源轉型加速的變動格局中，傳統煉油與石化產業正處於「生存」與「轉型」的關鍵轉折點，海外布局上則深化與油商及貿易商合作，持續拓展潛在市場，；國內消售上，持續推動加油之數位轉型；轉型部分，台塑化利用 AI 智能應用融入數位轉型核心，透過製程參數優化提升能源效率，實現顯著的低碳效益。

台化則指出，公司加強工廠與營運管理智能化，去 (2025) 年已完成第一階段模擬工廠建置，持續精進模擬工廠，並擴大 AI 應用到製程管理、品質管理、工廠安全及營運管理效率，除了努力對本業進行改質，強化經營體質外，也推進能源轉型、資源回收再利用及 AI 優化製程等改善計畫。

台化強調，將鞏固高值化綠色材料的生產，在既有基礎上，結合客製化、高利潤、需認證不易被取代之優勢，擴大開發醫材、車用、電子、 AI 伺服器、機能性等用途相關的石化、塑膠、紡織差異化產品，跨足半導體材料、電子級氫氣及化學品、能源與儲能等應用領域。

台塑表示，全球乙、丙烯繼續呈「供過於求」趨勢，最主要是來自中國的產能持續擴充，造成產能過剩壓力持續外溢，石化業仍面臨低成長挑戰，今年公司將持續控管資本支出。

另推動 AI 作業部分，台塑截至去 (2025) 年總投資額已達 31 億元，累計完成案件數 2,145 件；也運用生成式 AI 自主開發 GPT，建立全方位智能平台已簡化生產流程加強技術傳承。公司也提出 113 案轉型案件，預估至 2030 年將創造 386 億元之年利益，展現企業全方位轉型的質變與量變。

南亞則受惠於 AI 伺服器、高效能運算與高速網通需求強勁，帶動各項中高階材料需求提升，加上電子級玻纖布等原料供應緊張及銅價維持高位，拉高產品售價。