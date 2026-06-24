外資大賣空！史上最大賣超1774億元砍台積電3.8萬張 台指期加空至8.3萬口新高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-24 18:59

台股今 (24) 日終場收 46043.6 點，下跌 1057.05 點或跌 2.24%，守住 46000 點大關，失守 5 日均線，成交量 1.4 兆元；外資大開殺戒賣超 1774.18 億元，創下史上最大賣超，其中砍出台積電達 3.84 萬張；外資連續 2 天賣超 2160.1 億元，將 6 月以來賣超金額擴大至 4132 億元，目前僅次於 2024 年 3 月創下的外資單月最大賣超 4677 億元。

外資大賣空！史上最大賣超1774億元 台指期下重手加碼空單至8.3萬口新高。(圖：shutterstock)

在台指期貨方面，外資昨天加碼空單 6212 口後，今天繼續瘋狂加碼空單 7,103 口 ，累計空單高達 83,605 口，再創歷史新高。

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三大法人今天合計賣超 2102.38 億元，外資及自營商同站賣方，投信獨站買方；外資賣超 1774.18 億元，呈連二賣；投信買超 36.66 億元，呈連二買；自營商賣超 364.86 億元，呈連二賣。

外資今天大舉買入力積電 8.3 萬張，也買超華航 6.1 萬張、長榮航 2.5 萬張，並敲進台塑 2.1 萬張、台化 2.1 萬張、臺企銀 1.5 萬張。另外也買入中鋼 1.4 萬張、凌巨 1.0 萬張、00712 復華富時不動產 1.0 萬張，並買超東和鋼鐵 7741 張。

外資大賣元大台灣 50 12.6 萬張，也賣超 00981A 主動統一台股增長 6.1 萬張、華邦電 5.2 萬張，並賣出 00631L 元大台灣 50 正 2 4.5 萬張、友達 4.3 萬張、兆豐金 4.0 萬張。另外也賣超台積電 3.8 萬張、玉山金 3.8 萬張、00991A 主動復華未來 50 3.7 萬張，並賣出 00988A 主動統一全球創新 3.4 萬張。

投信大買兆豐金 4.1 萬張，也買超華邦電 3.4 萬張、永豐金 3.0 萬張，並敲進華南金 2.7 萬張、玉山金 2.4 萬張、遠傳 1.9 萬張。另外也買入南亞 1.8 萬張、第一金 1.6 萬張、南亞科 1.3 萬張，並買超遠東新 1.2 萬張。