鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-21 19:50

目前的債券市場再次向聯準會發出訊號，認為當前利率水準仍然不夠高，難以遏制通膨。

隨著 2 年期國債殖利率攀升至 4.1%，顯著超越了聯準會 3.50% 至 3.75% 的目標區間，市場情緒已發生劇烈轉變。經濟學家 Ed Yardeni 指出，「債券義勇軍 (Bond Vigilantes)」正在威脅，若聯準會不進一步收緊信用環境，市場將採取行動以維持經濟秩序。

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通膨升溫的壓力主要來自中東局勢動盪導致的油價飆升。數據顯示，4 月躉售物價大漲 6%，能源成本的上升正逐步轉嫁給消費者。儘管面臨高物價，美國經濟仍展現驚人韌性：4 月新增就業 11.5 萬人，3 月數據亦上修至 18.5 萬人。

同時，零售端表現強勁，Redbook 同店銷售指數激增 8.9%，連零售巨頭 Home Depot 與 Target 的財報也顯示消費者狀況依然良好。

受此影響，市場對利率的預期已從降息轉向維持現狀甚至升息。目前市場定價 12 月升息的機率已從上周的 30% 躍升至 41%。費城聯準銀行總裁 Anna Paulson 明確表示，通膨依然過高，目前的政策僅具「溫和限制性」。她強調，唯有通膨確定下降才可能降息，否則不排除進一步緊縮。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 也承認，委員會的立場已從降息偏好轉向「中立」。

即將接任主席的華許 (Kevin Warsh) 正面臨複雜的考驗。他曾主張 AI 生產力提升可有效幫助「去通膨」，進而支持降息，但現實的通膨數據卻與之背道而馳。儘管川普總統表示將給予華許政策空間，讓他「做他想做的事」，但市場仍關注他將如何應對。