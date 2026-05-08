鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-08 18:30

美國牛肉生產商希望在即將舉行的川習會上達成一項貿易協議，以期恢復其對中國出口許可證。自去年北京允許部分許可證過期以來，美國牛肉生產商基本上被排除在中國市場之外。

根據統計，美國對中國牛肉出口曾在 2022 年達到 17 億美元的峰值。然而，根據中國海關數據，過去一年內已有超過 400 家美國牛肉加工廠喪失了出口資格，約占曾獲准註冊工廠總數的 65%。儘管 2020 年簽署的「第一階段貿易協議」對此有所規定，但中方至今未解釋為何允許這些註冊失效。此外，預計今年 6 月還將有另外三家加工廠的權限到期。

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美國牛隻養殖者協會 (USCA) 表示，白宮已保證將在川普總統與習近平主席的峰會上討論此議題。生產者正極力推動將牛肉准入列為談判的核心內容。目前，美國國內牛肉價格因供應縮減而創下歷史新高，這不僅減少了出口量，也增加了美國本土的進口需求。

市場競爭與談判籌碼 儘管美國業者期盼重返市場，但挑戰依然嚴峻。中國於去年 12 月實施牛肉進口配額制，對超額進口徵收高達 55% 的關稅。另一方面，美國牛肉在中國面臨的關稅比澳洲高出 10%，且澳洲牛肉進口量在第一季已超過其配額的一半。