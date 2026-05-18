美中農業協議重塑全球版圖 巴西尋找新買家 黃豆、牛肉供應鏈重排

鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 07:00

美中最新農業採購協議正對全球農產品貿易格局產生連鎖效應。市場人士指出，隨著中國承諾擴大購買美國農產品，作為中國最大農產品供應國之一的巴西，雖可能面臨部分市占流失，但憑藉成本與產量優勢，巴西可能轉而填補美國退出其他市場後留下的需求空缺。

（圖：Shutterstock)

白宮日前宣布，中國將在未來 3 年每年額外購買至少 170 億美元美國農產品，同時延續先前每年採購 2500 萬噸美國黃豆的安排。若全部落實，美國對中國農產品出口規模每年可能達到約 280 億至 300 億美元，雖仍低於 2022 年約 380 億美元高峰，但較 2025 年明顯增加。

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受消息激勵，美國農產品期貨同步上揚。芝加哥商品交易所 (CBOT) 黃豆期貨上漲約 2%，小麥漲幅超過 3%，玉米也上升逾 3%，反映市場對美國出口前景轉趨樂觀。

根據巴西官方數據，2025 年巴西對中國農產品出口額達 552.2 億美元，占巴西農業海外銷售總額約三分之一。其中黃豆出口金額達 345 億美元，居首位；肉類出口 98.2 億美元排名第二。

市場最關注的焦點在黃豆市場。經紀商 Stag International 分析指出，若中國新增 2500 萬噸美國黃豆採購計畫全面落實，巴西出口流向將出現重新調整，但不一定代表巴西出口總量下降。

該機構指出，中國增加採購美國黃豆後，原本向中國供貨的部分巴西黃豆可能流向亞洲其他國家、歐洲及中東市場，而美國則把更多供應集中於中國市場。

巴西仍握有結構性優勢。S&P Global 預估，巴西 2025 至 2026 年度黃豆產量可望達創紀錄的 1.82 億噸，占全球產量 42.2%，創下歷史新高；相較之下，美國全球市占率則下降至 26.9%。

分析師指出，巴西龐大的收成規模意味著即使中國需求部分回流美國，巴西仍有能力吸收衝擊並開拓其他市場。過去數月，市場已觀察到部分巴西出口商積極布局西班牙、土耳其、泰國及伊朗等替代市場。

除黃豆外，肉類市場也可能出現新變化。巴西冷凍肉品出口協會 (Abrafrigo) 執行長 Paulo Mustefaga 表示，如果中國重新開放更多美國肉品加工廠資格，美國可能試圖重新奪回部分中國市場份額。

中國海關網站上周顯示，中方已更新超過 400 項美國牛肉加工企業出口資格，時間點正值川普與中國國家主席習近平結束北京峰會後不久。

不過 Mustefaga 指出，美國自身牛肉供應仍相對吃緊，加上中國對美國與巴西牛肉出口均設有保障措施配額限制，因此美國牛肉大幅擴張中國市場的空間可能有限。