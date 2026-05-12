鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-12 14:40

華爾街日報 (WSJ) 披露，川普政府已經暫緩降低牛肉進口關稅的計畫，該計畫原本是為了因應美國選民對物價的擔憂，但因遭到牧場主與部分共和黨國會議員強烈反對，而暫時被擱置一旁。

川普擬降牛肉關稅救通膨 遭共和黨人與牧場主砲轟後緊急喊卡 (圖:Shutterstock)

川普總統原訂周一 (11 日) 簽署兩項行政命令，以降低牛肉關稅並減少對美國肉牛生產者的監管，然而，白宮官員周一晚間表示，由於政府仍在敲定細節，相關行動已延後。

‌



報導披露，在部分共和黨國會議員與牧場主向政府表達強烈抗議之後，便傳出暫緩降關稅的消息。牧場主通常是川普最穩固的選票。

蒙大拿州共和黨參議員 SteveDaines 說：「我知道牧場主會有一些疑慮。」同為牧場主的懷俄明州共和黨參議員 CynthiaLummis 補充，關稅問題對政府而言是「挑戰重重的平衡木」，若在牧場主出售牲畜時改變關稅影響價格，「我們將損失慘重」。

白宮官員並未明確指出何時會重啟相關行動。根據政府原定計畫，美國將暫停對所有牛肉出口國的年度關稅配額 (TRQ) 限制，也就是進口量達到一定門檻後徵收較高關稅的制度，讓更多產品能以較低關稅進入美國。此外，還計劃指示小企業管理局 (SBA) 增加對美國牧場主的貸款與融資管道，並減少「瀕危物種法」對灰狼與墨西哥狼的保護，以回應牧場主的長期投訴。

政府也準備簡化監管，包括取消農業部要求在牲畜上使用電子耳標的規定。

然而，擴大進口面臨著激怒核心支持者的風險。代表美國肉牛生產者的貿易組織，就反對增加來自阿根廷的進口，並警告廉價肉品湧入將損害美國牧場主利益。

過去一年半來，牛肉是美國消費者對通膨最有感的品項之一：相較於雞蛋與牛奶價格回落，牛絞肉價格比五年前上漲 40%。為了平抑物價，川普政府已於 2 月允許更多阿根廷牛肉進口。

美國每年消費約 290 億磅牛肉，其中約 20% 依賴進口，預料 2026 年美國牛肉進口量將達到近 60 億磅，創下歷史新高。