鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-21 10:16

韓國三星電子勞資雙方就績效獎金方案初步達成協議，負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門員工，今年有望獲得最高約 6 億韓元的績效獎金。

據《韓聯社》21 日（周四）報導，據三星電子勞資雙方 20 日簽署的「2026 年度績效獎金初步協議」，勞資商定維持既有的年終績效獎金（OPI）制度的同時，為 DS 部門新設半導體特別績效獎金。

‌



三星電子將拿出業績 10.5% 作為特別績效獎金資金來源，不設上限。資金來源中的 40% 將分配給 DS 部門，其餘 60% 分配給子部門，向行政部門統一發放的績效獎金，為 DS 子部門記憶體晶片事業部的 70% 水準。

若協議中的「業績」指的是營業利潤，員工可以庫存股形式人均拿到最高約 5.4 億韓元的績效獎金。

業界預測，三星電子今年營業利潤有望達到 300 兆韓元。若這一預測兌現，可用於發放半導體特別績效獎金的資金規模將達到 31.5 兆韓元。

這筆資金中的 40%（約 12.6 兆韓元）將由約 7.8 萬名 DS 部門員工分享，DS 部門旗下各子部門和行政部門員工人均可獲得約 1.6 億韓元績效獎金。

其余 60%（約 18.9 兆韓元）則向記憶體晶片部（約 2.8 萬人）、行政部門（約 3 萬人）以 1 比 0.7 的比例分配。據此測算，記憶體晶片部人均可額外獲 3.8 億韓元獎金；行政部門員工人均額外獲約 2.7 億韓元。