鉅亨網新聞中心 2026-05-21 18:40

全球最大記憶體晶片製造商三星電子在罷工預定開始前的最後一刻，戲劇性地與工會達成初步薪酬協議，成功化解原本可能導致全球半導體供應鏈中斷的 18 天全面罷工危機，激勵南韓股市周四 (21 日) 飆升，基準 KOSPI 指數收高 8.42%，報 7815.59 點。

三星於最後一刻化解罷工危機 韓股飆升 三星猛漲8.5%(圖:shutterstock)

三星股價大幅飆漲 8.51%，收盤報 29.95 萬韓元，成功推升漲勢的第一功臣。

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三星管理層與擁有約 4.8 萬名成員的工會經過數月僵持，最終在罷工啟動前 1 小時達成共識。根據《2026 年度績效獎金初步協議》，三星同意今年平均加薪 6.2%，並改善育兒補貼與住房貸款福利。

最受關注的條款是針對半導體業務（DS 部門）設立的「特別經營績效獎金」，資金來源為部門經營利潤的 10.5%。特別的是，這筆獎金將完全以公司庫存股的形式發放，且設有鎖定期：三分之一可立即出售，其餘三分之二則需分別鎖定一年與兩年後方可處分。分析師預計，此舉旨在將員工利益與公司長期股價掛鉤，同時緩減立即拋售帶來的市場衝擊。

此次勞資糾紛的背景源於 AI 產業的爆發性成長。三星晶片部門第一季營業利潤增長近 50 倍，達到約 54 兆韓元。員工要求分享這筆巨額利潤，並對與對手 SK 海力士（SK Hynix）之間的待遇差距表示不滿。

此前，市場分析師曾警告，若罷工成真，對南韓經濟造成的損失恐高達 100 兆韓元。

受此利多消息激勵，除三星之外，競爭對手 SK 海力士受市場情緒帶動，漲幅更達 11%。此外，美國晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 公布 583 億美元的創紀錄利潤，也讓市場氣氛更熱烈。

隨著勞資不確定性消除，各大券商紛紛上調三星電子的目標股價，新韓投資證券與未來資產證券分別將其上調至 55 萬及 48 萬韓元。野村證券更樂觀預測，在記憶體超長週期的推動下，KOSPI 指數在 2026 年有望挑戰 1 萬至 1.1 萬點大關。