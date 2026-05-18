台股今 (18) 日早盤開低，一度重挫逾千點、下探至 40,170 點，回測月線支撐，但在低接買盤進場下，跌幅不斷收斂，終場收在 40,891.82 點，下挫 280.54 點，成交量降至 9,904 億元，量能較上周五明顯縮減。