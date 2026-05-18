鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (18) 日早盤開低，一度重挫逾千點、下探至 40,170 點，回測月線支撐，但在低接買盤進場下，跌幅不斷收斂，終場收在 40,891.82 點，下挫 280.54 點，成交量降至 9,904 億元，量能較上周五明顯縮減。
權值股今日普遍弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤跌超過 2%，最低 2,215 元，力守月線，台達電 (2308-TW) 同樣下挫 2%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台光電 (2383-TW) 分別下跌約 7%、2%，雙雙摜破月線大關，
不過，聯發科 (2454-TW) 表現最強勢，不僅由黑翻紅、更大漲半根，市值達 5.4 兆元，穩居第二大權值股，獨家貢獻漲點約 81 點，扮演支撐大盤要角。
今日市場聚焦被動元件，龍頭國巨 *(2327-TW) 率先亮燈漲停、達 501 元，續創股票分割以來的歷史新高，市值首度突破兆元大關，成為台股第 16 家兆元級權值股，也帶動被動元件族群整體走揚，包括台嘉碩 (3221-TW)、光頡 (3624-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、大毅 (2478-TW)、金山電 (8042-TW) 全數亮燈。
半導體今日成為空襲標的，包括世界 (5347-TW)、力旺 (3529-TW)、精材 (3374-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 全數跌停。
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