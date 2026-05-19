電子權值股今 (19) 日紛紛臉黑走跌，即便金控三雄挺身而出逆勢走揚，但仍無力上攻，盤中下殺，終場跌 716.26 點或 1.75%，收在 40175.56 最低點，日 K 線連 3 黑，失守月線，成交量 1.09 兆元。