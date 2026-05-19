鉅亨網記者劉玟妤 台北
電子權值股今 (19) 日紛紛臉黑走跌，即便金控三雄挺身而出逆勢走揚，但仍無力上攻，盤中下殺，終場跌 716.26 點或 1.75%，收在 40175.56 最低點，日 K 線連 3 黑，失守月線，成交量 1.09 兆元。
電子權值股今天多數下挫，台積電 (2330-TW) 終場跌 35 元或 1.56%，收 2205 元，鴻海 (2317-TW) 跌逾 1%，廣達 (2382-TW) 跌逾 3%，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 及日月光 (3711-TW) 跌幅沈重，皆跌逾半根停板。僅有聯電 (2303-TW) 一枝獨秀，漲逾 1%。
金融三雄今天股價有撐，富邦金 (2881-TW) 漲逾 2%，國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 漲逾 1%，也帶動金融類股今天走揚，兆豐金 (2886-TW) 漲逾 2%，上海商銀 (5876-TW)、台中銀 (2812-TW)、彰銀 (2801-TW)、臺企銀 (2834-TW)、台中銀 (2812-TW)、凱基金 (2883-TW) 也都有超過 1% 漲幅。
大立光 (3008-TW) 今天早盤亮燈漲停，不過盤中漲停打開，漲幅收斂，但終場仍漲逾 2%，也帶動光學族群今天上揚，今國光 (6209-TW) 漲逾半根停板，揚明光 (3504-TW)、先進光 (3362-TW) 漲逾 3%。
美國光通訊廠 Lumentum(LITE-US)、AAOI(AAOI-US)昨 (18) 日皆重挫逾 9%，使得光通訊族群今天也臉黑，IET-KY(4971-TW)慘跌停，聯亞 (3081-TW)、統新 (6426-TW)、東典光電(6588-TW) 跌逾半根停板，光聖 (6442-TW) 跌逾 4%，上銓 (3363-TW) 跌逾 3%，眾達 - KY(4977-TW) 跌逾 2%。
記憶體族群今天表現弱勢，多檔亮綠燈，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)、旺宏 (2337-TW) 紛紛跌停鎖死，創見 (2451-TW)、宜鼎 (5289-TW)、力積電 (6770-TW) 則跌逾半根停板。
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