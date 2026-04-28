鉅亨網新聞中心 2026-04-28 18:30

在拉斯維加斯舉行的「Bitcoin 2026」大會上，美國政界與加密貨幣產業傳來重磅消息。白宮加密貨幣顧問 Patrick Witt 與眾議員 Nick Begich 同台發聲，釋出美國正加速將比特幣納入國家戰略儲備的強烈訊號，顯示該政策正從行政命令走向正式立法階段。

白宮顧問預告「大的要來了」 並力拚5年內納入100萬枚比特幣為國家儲備(圖:shutterstock)

白宮預告「大的要來了」

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白宮數位資產顧問委員會執行主任 Patrick Witt 在大會中預告，未來幾週內將針對「比特幣戰略儲備」發表重大公告。自總統川普去年簽署行政命令以來，團隊已致力於釐清具體的託管機制與法律解釋，旨在確保政府資產負債表上的數位資產獲得妥善保護。Witt 指出，行政團隊在計畫上已取得突破，並強調行政進展需要國會的立法行動配合，以確保政策的永續性。

《比特幣法案》更名 目標 5 年內購入百萬枚

與此同時，眾議員 Nick Begich 宣布將原先的《比特幣法案》（BITCOIN Act）重新命名為《美國儲備現代化法案》（American Reserves Modernization Act，ARMA）。Begich 解釋，更名是為了讓國會與民眾更直觀地理解其核心目標：將比特幣視為如同黃金般的真正儲備資產。

該法案的核心條文包括：

收購目標： 計畫在五年內購入 100 萬枚比特幣，約占總供應量的 5%。

預算中性策略： 透過資產再配置（如調整現有的黃金或外匯儲備）來籌集資金，不增加額外財政負擔。

長期持有與託管： 要求政府長期持有該資產，並清查現有機構中的比特幣，以負責的方式進行統一託管。

鎖定收益並爭奪金融話語權

Begich 特別強調立法的緊迫性，他指出未來的政府對數位資產的立場可能改變，因此必須把握機會，透過國會立法將現任政府的進展「鎖定」，確保政策不會因政權更迭而中斷。