白宮顧問預告「大的要來了」 並力拚5年內納入100萬枚比特幣為國家儲備
鉅亨網新聞中心
在拉斯維加斯舉行的「Bitcoin 2026」大會上，美國政界與加密貨幣產業傳來重磅消息。白宮加密貨幣顧問 Patrick Witt 與眾議員 Nick Begich 同台發聲，釋出美國正加速將比特幣納入國家戰略儲備的強烈訊號，顯示該政策正從行政命令走向正式立法階段。
白宮預告「大的要來了」
白宮數位資產顧問委員會執行主任 Patrick Witt 在大會中預告，未來幾週內將針對「比特幣戰略儲備」發表重大公告。自總統川普去年簽署行政命令以來，團隊已致力於釐清具體的託管機制與法律解釋，旨在確保政府資產負債表上的數位資產獲得妥善保護。Witt 指出，行政團隊在計畫上已取得突破，並強調行政進展需要國會的立法行動配合，以確保政策的永續性。
《比特幣法案》更名 目標 5 年內購入百萬枚
與此同時，眾議員 Nick Begich 宣布將原先的《比特幣法案》（BITCOIN Act）重新命名為《美國儲備現代化法案》（American Reserves Modernization Act，ARMA）。Begich 解釋，更名是為了讓國會與民眾更直觀地理解其核心目標：將比特幣視為如同黃金般的真正儲備資產。
該法案的核心條文包括：
鎖定收益並爭奪金融話語權
Begich 特別強調立法的緊迫性，他指出未來的政府對數位資產的立場可能改變，因此必須把握機會，透過國會立法將現任政府的進展「鎖定」，確保政策不會因政權更迭而中斷。
市場分析認為，美國推動此舉具有避險美元風險、爭奪未來金融話語權以及避免在資產格局競爭中落後等三大戰略考量。
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