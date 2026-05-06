鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 18:30

《富爸爸、窮爸爸》系列暢銷書作者羅伯特 · 清崎 (Robert Kiyosaki) 近日指出， 2026 年將是嬰兒潮一代儲蓄轉型的重大轉折點。他警告，傳統的 401(k) 退休模型正在失去穩定性，且由於通膨壓力與美元貶值，美國政府債券已不再是過去幾十年所公認的「避風港」。

清崎的核心論點在於政府債券的失效。他指出，隨著中東衝突導致油價持續維持在每桶 100 美元以上，引發嚴重的通貨膨脹，債券收益已無法抵銷美元實際價值的縮水。

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他預言，2026 年將有數百萬嬰兒潮一代面臨失業、財務困境，甚至面臨流離失所的「退休災難」。為了應對這場危機，清崎將比特幣與以太幣列為財務生存的基石。

他強調，這並非追求快速致富的工具，而是生存策略。聯準會為了償還高達 39 兆美元的國債而不得不向市場注入大量流動性，導致貨幣貶值，相較之下，比特幣的發行量與以太幣的演算法規則維持不變，更具稀缺性。