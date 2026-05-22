鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-22 11:17

櫃買中心本週 20 日及 21 日推出 2 場特色產業主題業績發表會獲熱烈迴響，下週起將於台北花園大酒店及櫃買中心接力登場「AI 產業鏈」、「永續與 AI 應用」及「民生經濟」3 場主題發表會，下週二 (26 日) 登場的「AI 產業鏈」為焦點，邀請弘塑 (3131-TW)、穩懋 (3105-TW) 與耕興 (6146-TW) 等大廠。

隨著 AI 應用快速落地，從雲端運算到終端裝置全面升級，帶動整體供應鏈成長動能 。台灣受益於 AI 供應鏈完整生態系，115 年第 1 季 GDP 繳出成長率 13% 的優異成績 。本系列發表會將以 5 月 26 日登場的「AI 產業鏈」為焦點，邀請弘塑 、穩懋與耕興等大廠，攜手後續永續、民生經濟等共 10 家上櫃公司，向投資人說明財務業務情形並分享未來發展方向 。

‌



隨著全球 AI 人工智慧技術快速演進，相關應用持續推升運算需求，並全面帶動整體供應鏈的成長 。為了讓投資人深入了解關鍵供應鏈公司的發展布局，本系列發表會特別於 5 月 26 日（週二）下午 14 點，在台北花園大酒店 2 樓國際廳率先推出「AI 產業鏈」主題 。本場次將由主辦單位致詞與合影揭開序幕，並依序邀請半導體濕製程設備製造商弘塑、砷化鎵與氮化鎵晶圓代工廠穩懋，以及網通裝置檢測驗證廠商耕興進行深度簡報與交流，完整剖析台灣在全球 AI 生態系中的戰略優勢 。

緊接著，因應 AI 快速發展所衍生出的智慧手機、自駕車與人型機器人等終端應用，技術演進的同時也被賦予推動環境與社會永續的期待 。櫃買中心於 5 月 28 日（週四）在中心 11 樓多功能資訊媒體區推出「永續與 AI 應用」主題，邀請特用化學材料通路廠商崇越電 (3388-TW)、銅廢液回收設備服務商衛司特 (6894-TW) 及電子功能性材料供應商汎瑋材料 (6967-TW) 共同與會，展示科技與綠色永續融合的最新成果 。

為了協助投資人從日常生活發現投資機會，挖掘身邊的好公司，系列發表會最後一場於 5 月 29 日（週五）在同地點以「民生經濟」主題壓軸登場 。現場邀請烘焙設備製造商新麥 (1580-TW)、連鎖餐飲服務商金色三麥 (7757-TW)、數位手工具製造商數泓科 (6855-TW) 及國內前三大電梯製造商崇友 (4506-TW) 等 4 家上櫃公司，向投資大眾詳細說明財務狀況與營運模式 。