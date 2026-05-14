鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-14 19:33

PCB 鑽針及代鑽服務廠尖點科技 (8021-TW) 今 (14) 日召開法人說明會，並公布最新獲利數字，尖點科技受市場需求熱烈挹注之下，2026 年首季營收 13.4 億元，首季稅後純益 1.69 億元，季增 12.7%，年增 2.25 倍 ，每股純益爲 1.17 元，公司對全年營運看法正向並在擴充產能，年底可達月產 4500 萬支水準。

尖點 2026 年首季營收 13.4 億元，毛利率 36.6%，季增 1.8 個百分點，年增 10.8 個百分點，首季稅後純益 1.69 億元，季增 12.7%，年增 2.25 倍 ，每股純益爲 1.17 元。

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尖點科技 2026 年第一季營運表現，雖然傳統上第一季受農曆春節因素影響，工作天數較少，但受惠於 AI 伺服器與高速運算（HPC）需求持續強勁，公司整體營運展現「淡季不淡」的表現。

展望後續營運，尖點科技指出，主要客戶目前仍處於產能擴充階段，對終端市場需求維持正向看法，尤其 AI 伺服器與高速運算相關應用需求持續成長。尖點科技 2026 年擴產計畫亦持續推進，自 4 月起鑽針月產能將由 3500 萬支逐步提升，預計年底可達 4500 萬支水準。隨著新產能自第二季起陸續開出，加上高階產品比重持續提升，預期整體出貨規模、產品組合及營運效率皆可望逐季優化，進一步帶動後續營收與獲利表現穩健成長。

此外，尖點目前也同步規劃中壢新廠與上海新廠，以因應未來市場需求成長及全球產能布局發展，持續強化高階 PCB 鑽針與鑽孔服務之供應能力。