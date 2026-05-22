鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 09:26

摩根大通 (下稱小摩) 全球投行業務主席 Anu Aiyengar 最新表示，隨著經濟和地緣政治風險上升並推動併購交易熱潮，全球企業日益希望與中國新創企業建立合作關係。

《路透社》報導，隨著執行長們依靠規模效應和併購來應對全球動盪，今年併購交易可望再創紀錄。

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Aiyengar 表示，歐美企業日益認為，在動盪時期與成熟的中國企業合作比單打獨鬥風險更小。「合作、夥伴關係和收購都在考慮之列，生技領域正湧現大量創新，科技領域亦是如此。這是一種看待中國的新框架，我認為這是朝著健康方向發展。」

這一轉變在製藥業已現端倪。全球藥企正競相取得中國研發的實驗性藥物授權，以期在專利即將到期的壓力下削減成本。產業分析師預期，此類授權交易今年將刷新歷史紀錄。

根據 LSEG 數據，今年亞太地區 (不含日本) 併購活動明顯復甦，交易量較去年同期大增 57%，創 2022 年來最強勁的開局。

香港資本市場的蓬勃發展也為區域交易注入動能，目前有超過 500 家企業 (多數來自中國) 正排隊等候在港交所上市。

小摩亞太區投行主管 Paul Uren 說：「本行全球投行業務在第一季繳出破紀錄的成績，營收成長 38%，亞洲區表現迄今也大致相符。」

為應對湧入的交易量，該行持續在區域內招募資深人才。Uren 說：「我們正增加在日本、澳洲，以及香港和中國的銀行家編制。」

值得注意的是，上週川普訪問北京期間，中美雙方同意成立「投資委員會」，旨在促進非敏感領域的跨境資金流動。同時，交易規模也愈趨龐大。

根據 LSEG 統計，去年金額達 100 億美元以上的交易共有 68 筆，創下新高，是 2024 年的兩倍。

小摩全球併購部主管 Anu Aiyengar 分析說：「市場持續給予規模獎勵。同一產業中，大公司的本益比往往高於小公司，這就是規模溢價。」

中國企業的海外併購活動也在升溫。根據榮鼎集團數據，今年首季中國企業海外收購金額達 96 億美元，創 2021 年初以來最高且是連 5 季走增，其中紫金黃金以 40 億美元收購加拿大 Allied Gold 的交易領銜。

然而，川普第二任期帶來更多不確定性，政策的突發轉向及與中俄關係的波動，增加長期規劃的難度。