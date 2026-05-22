鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-22 16:00

Alphabet(GOOGL-US)旗下自駕車公司 Waymo 因擔憂 Robotaxi 可能誤駛入淹水道路，周四 (21 日) 宣布已暫停美國五座城市以及美國高速公路的自駕計程車 (Robotaxi) 服務，以更新軟體並改善車輛在施工區與淹水道路周邊的表現。這些事件凸顯出，無人駕駛車輛在缺乏人類駕駛判斷下，仍難以完全適應惡劣天氣與突發道路狀況。

Waymo 表示，受惡劣天氣影響，已暫停亞特蘭大、奧斯汀、達拉斯與休士頓的服務。

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亞特蘭大周三遭暴風雨侵襲，一輛未載客的 Waymo 車輛駛入淹水路段後受困。Waymo 發言人表示，該車已被拖離現場。

Waymo 自 4 月底起已暫停聖安東尼奧服務，原因是一輛無乘客車輛駛入積水車道後，被洪水沖進溪流。

Waymo 上周才剛召回 3791 輛車，以修正軟體問題，該問題可能導致 Robotaxi 即使偵測到「可能無法通行」的淹水車道，仍持續行駛而未停車。

Waymo 同日也表示，已暫停舊金山、洛杉磯、鳳凰城與邁阿密的高速公路服務，以便把「近期技術學習成果」整合進施工路段相關軟體中。

Waymo 表示，目前正在評估並改善車輛在特定施工路段的應對能力，但一般市區道路營運不受影響，而高速公路服務可望「很快」恢復。

這些事件凸顯，無人駕駛車輛在缺乏人類駕駛判斷下，仍難以完全適應惡劣天氣與突發道路狀況。

在暫停服務之前，Waymo 已於美國 11 座城市提供付費 Robotaxi 服務，並在超過十多座城市測試營運。

Waymo 更是美國首家、也是唯一提供高速公路無人駕駛付費載客服務的 Robotaxi 公司。

Waymo 多年來持續穩步擴展 Robotaxi 業務，但近期擴張速度明顯加快，與此同時，特斯拉 (TSLA-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Zoox 等競爭對手，也正積極加碼布局自駕計程車市場。

南卡羅來納大學法學教授、自動駕駛專家 Bryant Walker Smith 說：「短期來看，暫停服務是負責任且正確的做法。但長期而言，如果 Robotaxi 無法在惡劣天氣下運作，將成為問題，因為現實世界不會因天氣不好就停止運轉。」

Waymo 表示，在聖安東尼奧事件過後，正在積極改善極端天氣的應對流程。至於亞特蘭大事故，由於發生當下美國國家氣象局尚未發布洪水警報，而 Waymo 平時都靠監控這類警示來調整營運計畫。

Smith 指出，Waymo 可能需要進一步訓練模型、進行更多模擬測試並蒐集更多數據，才能真正解決這類複雜情境的應對問題。