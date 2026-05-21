鉅亨網編輯林羿君 2026-05-21 17:00

伊朗爆發戰爭，使亞洲新興市場承受沉重壓力，多國貨幣與債券殖利率持續朝向過去難以想像的水平逼近。

美伊情勢膠著 亞洲匯、債恐跌進「極端熊市」。(圖:shutterstock)

隨著衝突陷入膠著，一些分析師開始勾勒更為悲觀的極端情境，包括印度盧比貶至兌美元 100、印尼盾跌至 18,000、菲律賓披索貶至 65。在高能源價格推升通膨、並拖累依賴進口的經濟體之下，相關壓力持續加劇。

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債券市場同樣承受莫大壓力。印度基準殖利率可能測試 2022 年高點，而菲律賓貨幣市場協會負責人則表示，殖利率可能攀升至約 8%，創下多年新高。

自 2 月下旬戰事爆發以來，國際原油價格狂飆超過 40%，對亞洲造成劇烈衝擊。其中，高度仰賴外資填補經常帳赤字的印度、印尼和菲律賓，痛楚最為深切。

美債殖利率一路走高，進一步削弱了新興市場資產的吸引力，迫使各國央行在戰事經濟衝擊加劇之際，仍面臨必須緊縮貨幣政策的龐大壓力。

印尼政府已率先出手阻貶印尼盾，印尼央行在出乎市場意料擴大升息幅度，並承諾將加大干預匯市的力道。

瑞士日内瓦 Gamma 資產管理公司全球總體經濟投資組合經理人迪梅洛（Rajeev De Mello）表示，若能源價格持續攀升，進口成本相較於出口價格的惡化，將持續壓迫石油淨進口國的貨幣走勢。

他進一步指出，油價走高不僅會助長通膨，也可能迫使部分政府透過補貼燃料來吸收衝擊，進而擴大財政赤字，這對債市同樣是一大打擊。

自戰事爆發以來，印尼盾、印度盧比與菲律賓披索已成為表現最差的新興市場貨幣，跌幅介於 4.5% 至 6.5% 之間。

包括安本投資與大都會人壽投資管理在內的機構均認為，印度盧比貶至 100 大關的機率不容忽視。星展集團亦將印度盧比的預估區間，從先前的 90 至 95 下修至 95 至 100。

根據彭博彙整的市場共識，預估年底盧比將來到 94.75，而一年期美元兌印度盧比遠期外匯合約價則在週三首度跌破 100 大關。

轉看東南亞市場，Gamma 的迪梅洛表示，如果油價居高不下，菲律賓披索恐跌破 65 關卡。滙豐控股目前預測披索年底將貶至 60.8（原預估 59.8），並將印尼盾的預估值自先前的 17,300 調降至 17,400。

紐約梅隆銀行策略師 Wee Khoon Chong 在 5 月 13 日的報告中寫道，印尼盾短期內可能滑落至 18,000。

不過彭博的共識預測仍相對樂觀，預期年底披索將落在 60.3，印尼盾則為 17,100。

面對日益沉重的外部壓力，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）週三宣布，將加強對大宗商品出口的國家管控。他估計，印尼每年因低報出口價格等「漏洞」流失高達 1,500 億美元收入。

這股拋售潮已蔓延至該地區的本國貨幣債券。戰前原本受到全球資金青睞的市場，如今已出現明顯拋售。彭博追蹤的亞洲七個新興經濟體 10 年期平均殖利率，自戰事以來已上升逾 120 個基點，創 2023 年 11 月以來新高。

利率展望方面，隨著印度央行將於 6 月 5 日公布最新利率決策，投資人正預期印度將跟進印尼、菲律賓的腳步緊縮貨幣政策。

根據渣打銀行的數據，印度利率交換（swaps）市場目前已反映未來一年內約 125 個基點的升息空間。

菲律賓方面，隨著通膨升溫，利率交換市場預期三個月內將升息約 70 個基點。當地 4 月消費者物價創三年來最快增速，強化市場對央行 6 月會議升息半碼的預期。

馬尼拉顧問機構 eManagement for Business and Marketing Services 董事總經理拉維拉斯（Jonathan Ravelas）直言：「最壞的情況絕對還沒到來。」

他認為，若衝突持續惡化，菲國 10 年期債券殖利率恐攀升至雙位數，披索匯率預料在未來 6 到 12 個月內貶至 62 至 63 區間，兩年內更可能下探 65。

不過，也有分析師認為，與 1997 年亞洲金融風暴時相比，當前區域體質更具韌性。野村證券指出，亞洲經濟體目前擁有更高的外匯存底，且以美元計價的短期債務水準較低。

野村亞洲（不含日本）首席經濟學家 Sonal Varma 表示，「儘管情勢艱難，我們認為多數亞洲經濟體仍有能力挺過衝擊。」