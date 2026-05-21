鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-21 16:45

全球半導體產業在 AI 需求帶動下持續升溫，KPMG 今 (21) 日發布 2026 全球半導體產業大調查指出，今年半導體產業信心指數升至 63 分，創下調查 21 年來第三高紀錄。全球半導體市場估將於 2026 年突破 1 兆美元，高達 73% 的企業認為 AI 已成為主要營收來源，顯示 AI 正從技術題材轉化為驅動產業成長的核心動能，但同時面臨人才、能源及供應鏈三大挑戰。

此調查共訪問全球 151 位半導體產業高階主管，指出在 AI 需求擴張下，企業除投入先進製程與算力基礎建設，也同步面臨供應鏈重組、能源供給與人才短缺等 3 大挑戰，供應鏈韌性與 AI 人才布局已成為企業未來競爭關鍵。

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KPMG 安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，半導體產業已不再只是順應需求循環成長，而是走向以 AI 為核心、同時牽動算力、能源與組織能力的系統性競爭。企業未來的領先關鍵，將不在單一技術突破，而在於是否具備整合資本配置、供應鏈彈性與人才轉型的整體治理能力，從而建立可長期放大的競爭優勢。

調查顯示，儘管地緣政治與資源風險持續存在，整體信心仍在上升。其中，信心指數達到 63，去年為 59，創下該調查 21 年來第三高水準。全球半導體市場規模預計於 2026 年達到 1 兆美元。其中，邏輯晶片與記憶體的成長動能最為強勁，主要受惠於人工智慧與資料中心需求的持續擴張。超過半數 54% 的受訪企業預期公司營收將成長 11% 以上，其主要策略包括擴大招募人力、升級資訊系統及推動併購，展現以成長為導向的布局思維。然而報告指出，仍有 58% 的受訪者預期，客戶需求的不確定性將對營運產生重大影響。

KPMG 安侯建業顧問部副營運長陳傑曦說明，隨著 AI 驅動的運算需求成長，半導體產業正同步以製程升級與資本投資因應，併購因此成為企業加速取得關鍵技術人才、增加生產據點並擴展市場版圖的重要策略。在 AI 應用場域擴張節奏快速，地緣政治造成供應鏈變化壓力的環境下，具備整合能力及產業韌性的策略性併購，將有助於企業強化其在全球供應鏈中的長期競爭優勢及戰略定位。

調查顯示，45% 的受訪者將提升供應鏈快速調整與因應變化的能力列為首要任務。隨著 AI 驅動的需求激增，產業是否能取得足夠的能源供給，逐漸成為影響成長的重要關鍵。