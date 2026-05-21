全台首檔稀缺資源「金三角」ETF 009821募集 補足AI上游關鍵拼圖

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-21 20:12

全台首檔鎖定全球「稀土、鈾與黃金」三大關鍵資源供應鏈的野村投信稀土關鍵資源 ETF（009821-TW），將於 6 月 1 日至 6 月 4 日展開募集，投資門檻為新台幣 1.5 萬元，預計 6 月 17 日掛牌上市。

1.5萬元卡位戰略物資！全台首檔稀缺產能 「金三角」ETF 009821 補足AI上游關鍵拼圖。（圖：野村提供）

在全球地緣政治風險升溫與能源轉型加速的浪潮下，市場焦點正由傳統石油逐步轉向更具戰略價值的關鍵資源。從中東局勢引發的油價劇烈波動，到各國加速推動能源自主與供應鏈重組，「資源安全」已成為國家競爭力的新核心。

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樓克望指出，這三類資源不僅各自具備明確的需求支撐，更在進攻、能源與避險三大面向形成完整投資架構，成為 AI 時代與能源轉型下不可或缺的核心資產。

稀土：AI 與高端製造的「戰略籌碼」

009821 基金經理人張怡琳在簡報中強調，稀土已成為支撐 AI、半導體、電動車與軍工產業的隱形核心。例如，釹、鏑等元素廣泛應用於高效能馬達，而鎵、鍺則在晶片領域扮演重要角色。隨著 AI 資料中心建設與高效運算需求爆發，稀土需求呈現長期剛性成長。

從供給面來看，張怡琳分析指出，全球稀土產業仍高度集中於中國。雖然美國、澳洲（如 Lynas）正積極推動在地供應鏈，但稀土礦產從開發到分離加工的產能建置周期長達十年以上，短期內「非中供應鏈」難以取代既有體系，使稀土持續維持稀缺地位。樓克望補充，稀土已成為大國博弈的重要籌碼，美、中在該領域的角力將推動其長期戰略價值。

鈾：核能復興下的「AI 能量補給站」

樓克望進一步分析，在能源轉型與淨零碳排目標下，核能正經歷全球性復興。尤其在 AI 產業用電需求激增背景下，核能是目前唯一能同時滿足 24 小時基載電力與減碳目標的選項。他預言，2030 年後鈾礦的供應缺口將更為明顯。

張怡琳指出，包含亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）及微軟（Microsoft）等雲端巨擘皆已布局核能計畫，甚至開發小型模組化反應爐（SMR）以解決 AI 電力問題。由於過去十年礦商投資不足，且新礦開採時程漫長，預期鈾價將維持中長期上升趨勢。

針對黃金，樓克望分析，在全球通膨壓力、美國債務高企及地緣政治不確定性下，黃金再度展現其避險地位。他觀察到，全球央行持續增加黃金儲備，加上去美元化趨勢，使黃金成為信用體系波動下的重要資產。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文與總經理黃宏治一致指出，台灣投資人多半重倉半導體等「矽經濟」循環。然而，009821 所涵蓋的關鍵資源與半導體股的相關係數僅約 0.4 至 0.5，導入此類資源型資產，不僅能補足 AI 供應鏈的最上游缺塊，更有助於降低整體投組波動。