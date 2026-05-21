鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對致茂(2360-TW)做出2026年EPS預估：中位數由40.97元上修至41.27元，其中最高估值46.01元，最低估值33.22元，預估目標價為2550元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|46.01(46.01)
|82.08
|131.63
|最低值
|33.22(27.08)
|43.66
|65.07
|平均值
|41(39.84)
|60.92
|81.52
|中位數
|41.27(40.97)
|61.37
|73.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,169,000
|96,689,000
|144,623,000
|最低值
|41,336,070
|51,473,620
|72,838,590
|平均值
|50,327,440
|69,314,320
|90,370,920
|中位數
|50,370,500
|69,210,110
|82,150,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,692,052
|5,264,251
|3,979,247
|5,105,824
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,310,935
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇