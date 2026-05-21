鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-21 19:33

研調機構 TrendForce 最新調查，2026 年第一季全球電視品牌出貨量達 4,712 萬台，年增 3.3%，創 COVID-19 疫情後同期新高，但較上一季衰退 12.7%。儘管面臨淡季加上中國以舊換新補貼縮減，市場需求偏保守，然因 AI server 與高階運算需求導致 DRAM 與 NAND Flash 供應趨緊，2025 年底電視用記憶體價格明顯上漲。為降低後續成本壓力，品牌提前進行備貨與拉貨，成為支撐第一季出貨成長的主要動能。

記憶體漲價帶動提前拉貨 全球電視Q1出貨量達4712萬台創疫情後同期新高。(圖：shutterstock)

TrendForce 表示，在記憶體與材料成本持續增加下，2026 年品牌產品布局分化將更加明顯，一線品牌憑藉規模與成本優勢，持續推動 Mini LED、大尺寸與高階產品。其餘品牌則逐步由小尺寸轉向採用 FHD 解析度的中大尺寸機種，以減緩成本壓力。由於品牌調整產品規格與尺寸結構，預估 2026 全年全球電視出貨量僅會小幅年減 1%、達 1 億 9,420 萬台，衰退幅度明顯低於智慧手機、筆電等記憶體成本占比較高的消費性電子產品。

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TrendForce 觀察品牌第一季出貨量表現，前五名依序是 Samsung、TCL、Hisense、LGE 以及 Xiaomi。其中 TCL 受惠於北美與新興市場布局，以及 Mini LED 與大尺寸產品推廣，出貨量達 768 萬台，年增幅 11.3% 為前五名最高，持續縮小與 Samsung 差距。

Xiaomi 則受中國補貼效益逐步減弱，以及產品策略轉向獲利較佳的大尺寸與中高階產品影響，第一季出貨量年減 22%。記憶體價格上漲也推升其中小尺寸產品成本，進一步抑制外銷表現。另一方面，Skyworth 近年接手 Philips 北美電視業務，並取得 Panasonic 電視品牌授權，出貨規模持續提升，2026 年將挑戰全球前五大品牌排名。

TrendForce 指出，記憶體價格遽增明顯增加中小尺寸電視成本壓力，促使品牌加速縮減低毛利產品布局，轉移產品重心至中大尺寸機種。以 32 吋電視為例，第一季記憶體占整機生產成本比重已由 6-7% 提升至 15%，預估將導致 2026 年出貨量年減 9.1%、市場占比下滑至 19%。

部分以中小尺寸為主的品牌，亦開始轉向低階中大尺寸 FHD 產品，以分攤記憶體成本壓力。相較之下，第一季 65 吋電視記憶體成本占比僅由 2-3% 提升至 10%，帶動 65 吋、75 吋成為今年品牌主要推廣尺寸，預估 65 吋以上產品占比有望接近 25%。

除了轉向大尺寸，Mini LED 電視亦成爲今年品牌提升產品價值與獲利能力的重要市場。TrendForce 預估，2026 年全球 Mini LED 電視出貨量將達 2,490 萬台，年增高達 87%，滲透率也將首度突破一成、達 12.8%。