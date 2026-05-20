輝達買權竟比賣權更貴 市場正釋出什麼訊號？

鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 05:00

（圖：REUTERS/TPG）

一般而言，股票選擇權市場通常呈現「下跌保護溢價」現象，投資人傾向支付較高成本購買賣權 (Put) 避險，因此價外賣權隱含波動率通常高於同等條件的買權(Call)。這種結構反映市場通常優先考慮避險，其次才是投機操作。

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然而，輝達目前卻出現反向情況。在財報公布前，輝達短天期買權價格反而高於賣權，形成市場罕見的「正偏斜 (Positive Skew)」結構。這意味市場認為股價上漲的不確定性高於下跌風險。

分析指出，在股票市場中，這類現象相當少見，顯示投資人對輝達股價大幅上漲的預期持續升溫。

以輝達股價約 222 美元計算，選擇權市場推估截至本周結束前，股價波動幅度約 14 美元。

目前 245 美元履約價買權距離現價約 23 美元，205 美元履約價賣權距離現價約 17 美元。雖然買權距離現價更遠，但價格卻高於賣權，分析認為這形成交易機會。

針對持有現股的投資人，市場提出一種「零成本偏多領口策略 (Zero-cost Collar with Upside Tilt)」。投資人可賣出 245 美元買權，每口收取 1.15 美元權利金，同時利用所得資金買入 205 美元賣權作為避險。

在此策略下，賣出買權所得權利金可完全支應下跌保護成本，因此無需額外投入避險支出。若股價上漲，最大獲利約 23 美元，約為 10.4%；若股價下跌，最大虧損則約 17 美元，約為 7.7%。

對於看多但不持有現股、僅希望操作選擇權的投資人，分析則建議採取 210 美元至 240 美元買權價差 (Call Spread) 策略。

此策略需約 13 美元成本買入 210 美元與 240 美元買權價差組合，而市場隱含波動約 14 美元，意味即便股價持平，部位幾乎接近損益兩平；若股價出現大幅上漲，潛在獲利可達 17 美元。

根據計算，該策略最大獲利 17 美元、最大損失 13 美元，上漲潛在空間較下跌風險高約 30%，同時若股價停滯不動，時間價值損耗相對有限。