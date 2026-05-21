川普想重演委內瑞拉劇本？美起訴古巴前領導人勞爾·卡斯楚 施壓升級引軍事介入猜測

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-21 12:20

美國佛州南區聯邦地區法院周三 (20 日) 公佈法庭文件指出，該法院陪審團已同意起訴古巴革命領袖勞爾 ‧ 卡斯楚及其餘 5 人。

想重演委內瑞拉劇本？美起訴94歲古巴前領導人勞爾·卡斯楚 施壓升級引軍事介入猜測(圖:shutterstock)

現年即將滿 95 歲的勞爾 ‧ 卡斯楚是古巴前最高領袖菲德爾 · 卡斯處之弟，曾接棒領導古巴約 15 年至 2021 年卸任，至今仍被認為是古巴政壇最具影響力的核心人物之一。

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美國檢方指控卡斯楚等 6 位被告涉及 1996 年古巴流亡分子飛機遭擊落事件，涉嫌謀殺 4 人及破壞飛機等罪行。由於卡斯楚當時身兼古巴革命武裝力量部部長，此舉被外界廣泛視為美國對古巴持續升溫的施壓手段之一。

1996 年 2 月，僑居佛州的古巴流亡組織「兄弟救援會」派出兩架飛機侵入古巴領空，古巴空軍經多次警告無效後擊落機體，造成 4 人死亡。

針對這項跨越 30 年的舊案起訴，古巴國家主席卡內爾 (Miguel Díaz-Canel) 周三強烈反駁，直言華府此舉完全出於政治動機，缺乏法律正當性，意在為潛在的軍事冒進尋找藉口。

值得注意的是，此番司法行動引發國際輿論聯想所謂「委內瑞拉劇本」。

回顧先前美國在針對委內瑞拉總統馬杜洛採取行動前，也曾先透過紐約南區聯邦法院以「跨國販毒」等重罪起訴並發出通緝，隨後搭配將該國政府定性為「外國恐怖組織」，成功將主權國家元首標籤為「在逃毒梟」，以此繞過國會宣戰門檻，為後續的「跨境執法」，乃至軍事部署鋪路。

如今美方對勞爾 · 卡斯楚祭出類似刑事追訴，加上近期美軍對古巴周邊的軍事偵察頻率顯著增加，行動模式與過往對委內瑞拉、伊朗的態勢高度吻合，加深外界對華府意圖重演相同模式的疑慮。

美媒《Politico》周二 (18 日) 引述知情人士消息報導，由於常規經濟制裁與施壓未能迫使古巴屈服，華府據傳比以往更認真考慮軍事選項。

知情人士指出，美國總統川普因施壓古巴未見成效感到沮喪，坦言原本預期借鑒對委國軍事行動連動對古巴制裁能產生震懾，未料古巴異常強硬。因此，美軍南方司令部近幾週開會起草潛在軍事計畫，規模涵蓋單次空襲至地面入侵。