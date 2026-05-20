鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 周三 (20 日) 股價大漲 7.4%，收在 118.96 美元，連續第二個交易日上漲，也正式擺脫先前連跌五天的低迷走勢。
英特爾周二已先上漲 2.4%，終結連五跌。在此前五個交易日中，該股累計重挫 16%，市場當時甚至開始懷疑，這波漲勢是否只是短暫現象。
不過，目前英特爾似乎已重新找回動能。該股今年以來已大漲超過 222%，過去 12 個月累計漲幅更高達 475%。其他晶片股周三也同步走高，包括超微 (Advanced Micro Devices)(AMD-US)、高通(Qualcomm)(QCOM-US)、美光(Micron Technology)(MU-US) 以及邁威爾(Marvell Technology)(MRVL-US)。
即使部分投資人對晶片股漲勢開始感到不安，華爾街分析師對英特爾前景仍維持信心。
Seaport 分析師 Jay Goldberg 表示，雖然許多晶片股「漲勢已經超前基本面」，但英特爾很有機會靠未來成長逐步消化目前估值。
Benchmark 分析師 Cody Acree 指出，在與英特爾管理層進行談話後，他更加確信市場低估了英特爾的獲利能力。他周一將該公司目標價由 105 美元上調至 140 美元。
花旗 (Citi) 分析師 Atif Malik 本周稍早也同步調高英特爾股票目標價，從 95 美元上修至 130 美元。Malik 預估，受 AI 代理需求快速成長帶動，用於驅動 AI 代理的中央處理器 (CPU) 市場，至 2030 年前將以每年 35% 的速度成長，市場規模上看 1,320 億美元。
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