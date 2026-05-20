鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-21 06:00

《巴隆周刊》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 周三 (20 日) 股價大漲 7.4%，收在 118.96 美元，連續第二個交易日上漲，也正式擺脫先前連跌五天的低迷走勢。

英特爾周二已先上漲 2.4%，終結連五跌。在此前五個交易日中，該股累計重挫 16%，市場當時甚至開始懷疑，這波漲勢是否只是短暫現象。

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即使部分投資人對晶片股漲勢開始感到不安，華爾街分析師對英特爾前景仍維持信心。

Seaport 分析師 Jay Goldberg 表示，雖然許多晶片股「漲勢已經超前基本面」，但英特爾很有機會靠未來成長逐步消化目前估值。

Benchmark 分析師 Cody Acree 指出，在與英特爾管理層進行談話後，他更加確信市場低估了英特爾的獲利能力。他周一將該公司目標價由 105 美元上調至 140 美元。