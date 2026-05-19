鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 15:10

日產汽車 (Nissan) 正考慮採取一項重大戰略調整，計畫將其在中國與東風汽車集團合資生產的電動汽車出口至加拿大市場。此舉反映出全球汽車產業的趨勢變化——傳統老牌車企正日益依賴中國較低的生產成本以及更快的研發周期，以在激烈的電動車 (EV) 市場中保持競爭力。

日產戰略轉向 擬出口中國合資生產電動車至加拿大市場(圖:shutterstock)

日產美洲區負責人 Christian Meunier 指出，隨著加拿大政府於今年 1 月達成協議，取消了對中國製電動車的實質性禁令，轉而允許每年最多 4.9 萬輛在中國生產的電動車進入加國，這為日產打開了新門戶。

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目前，特斯拉 (TSLA-US) 已率先在加拿大銷售上海工廠生產的 Model 3，在計入運費後，其售價顯著降低至約 42,132 加元，顯示出中國產能對價格競爭力的強大支撐。

除了加拿大，日產也將巴西與墨西哥列為潛在目標市場，旨在利用東風日產生產的低成本電力驅動車型來開拓這些地區。日產執行長 Ivan Espinosa 表示，公司計畫大幅擴大從中國出口的規模，目標是將出口量從最初的 10 萬輛最終增加至 30 萬輛。

針對不同市場的產品布局，首批出口至拉丁美洲的車型將包括一款名為 N7 的電動房車以及一款名為 Frontier Pro 的皮卡。