鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-20 14:36

全台房市從台灣央行執行第七波打炒房後陷入價量修正，但預售屋的解約情況，近期似乎有緩和跡象。房仲業者根據實價登錄資料指出，今年首季全台解約量為 411 件，較上季的 473 件減少約 13.1%；其中台中市首季解約量 67 件，不僅刷新單季新高，也是全台解約量最多的縣市；其次為台南市 50 件、桃園市 49 件。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，依內政部《預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項》，建商最多可沒收的違約金為房地總價款的 15%，不過這是法定最高上限而非絕對標準，若有特殊狀況，有機會透過消保官協商與法律途徑，酌減至 7%-10% ，或僅就已繳款項沒收，由於解約有一定財物損失，因此買方對該區域或後市沒有信心，或是財務上真的面對重大困難，才會出此對購買預售房產解約的下策。

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就以季度看預售屋解約案件變化，2024 年第四季是解約量的關鍵上揚點，張旭嵐分析， 2024 年第三季末央行祭出嚴格的第七波信用管制後，對第二戶購貸款更加限制，造成隨後解約案量逐季上揚，並在 2025 年第二季來到高峰預售屋解約量的達到 478 件。

而到 2025 年第三季，台灣央行稍微將換屋族的切結售屋大限從 12 個月拉長為 18 個月，金管會也把新青安貸款排除於銀行法放款天條的計算，市場釋出友善訊號，解約案件數才稍有下滑；而今年第一季，央行再度對換屋族網開一面，將第二戶房貸成數從 5 成提高至 6 成，部分即將交屋的預售屋買家資金壓力稍降，預售屋解約的情況也較去年 4 第四季緩和。

張旭嵐進一步指出，今年首季預售屋解約情況雖比去年下半年緩和，但單季仍超過 400 件，也高於第七波信用管制初登場的時候；加上近期預售屋買氣仍處於低檔，營建成本走高導致建商倒閉案例頻傳，民眾看待後市發展還是趨向保守。

就首季預售屋解約案件變化解約量前五縣市，分別為台中、台南、桃園和高雄，而台北人度假後花園的宜蘭縣，今年首季解約案件數達 29 件，名列第五，是前五名中唯一非六都縣市，比房市交易熱絡的台北市、新北市等都會區還多。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中首季解約量達到單季新高，主要是海線的梧棲，以及交易量最大的北屯，都出現雙位數的解約案件所致。由於海線與北屯，近年推案量與交屋量相當大，在房市盤整時，建商讓利促銷的動作頻頻，2025 年以來，海線 2 字頭、北屯 4 字頭的傳言時有所聞，在新案帶頭讓利下，民眾對房價的上漲預期也有所淡化，也讓部分在房市景氣高檔時簽約買預售屋的消費者選擇退場下車，使台中解約量走揚。