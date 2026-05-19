鉅亨網記者張欽發 台北
全台房市預售市場量縮至近年冰點。房仲業者統計，2026 年 3 月全台預售揭露 2869 戶，年減 40.9% 創，6 年同期新低，與 2024 年高峰相比更大幅萎縮逾 80%。各都中僅新北市相對穩健，中南部熱區則跌幅普遍逾 50%，並以高雄年減 65.8% 摔得最重。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025 年預售交易量就出現明顯量縮，開發商也多有面臨景氣循環的調整經驗，開始縮減推案規模與放緩腳步，希望可以將 2-3 年前銷售個案先交屋落袋為安，甚至轉進都更等方式經營，統計顯示，這波修正幅度最大的就是在過去房價飆漲的中南部地區，未來若是價格有明顯變化，也可能先出現在這些區域。
以都市別來看，3 月預售成交揭露，新北市預售揭露 753 件，年減幅度僅 18.9%，是六都中最為抗跌的市場；桃園市 598 件，年減 26.5%；台北市量縮至 240 件，年減 45.3%。中南部跌幅則更為顯著，台中市 3 月預售揭露僅剩 297 件，年減達 63.4%；台南市 202 件，年減 51.7%；高雄市 147 件，年減幅度高達 65.8%。整體而言，房價漲幅越大的區域，面對高房價後買氣縮手的程度也越明顯。
後市觀察方面，統計期間台灣央行的選擇性信用管制措施才剛開始微放寬，將第二套房貸從 5 成放寬到 6 成，可以觀察 4 月買氣是否出現一小波回溫，而銷售放緩的區域，則須觀察是否有個案開始出現讓利，且讓利後是否吸引買氣，確認價格落底。
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