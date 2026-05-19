鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-19 17:17

全台房市預售市場量縮至近年冰點。房仲業者統計，2026 年 3 月全台預售揭露 2869 戶，年減 40.9% 創，6 年同期新低，與 2024 年高峰相比更大幅萎縮逾 80%。各都中僅新北市相對穩健，中南部熱區則跌幅普遍逾 50%，並以高雄年減 65.8% 摔得最重。

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以都市別來看，3 月預售成交揭露，新北市預售揭露 753 件，年減幅度僅 18.9%，是六都中最為抗跌的市場；桃園市 598 件，年減 26.5%；台北市量縮至 240 件，年減 45.3%。中南部跌幅則更為顯著，台中市 3 月預售揭露僅剩 297 件，年減達 63.4%；台南市 202 件，年減 51.7%；高雄市 147 件，年減幅度高達 65.8%。整體而言，房價漲幅越大的區域，面對高房價後買氣縮手的程度也越明顯。