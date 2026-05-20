〈房產〉北台灣購屋門檻墊高 桃園千萬元內住宅成交占比跌到5成以下

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-20 12:04

在通膨升溫、營建成本高漲及房市政策交互影響下，全台房價持續走高，購屋總價帶分布也出現劇烈位移，特別是位於北台灣的北北基桃生活圈。房仲業者盤點 2020- 2025 年北北基桃中古屋各總價帶交易量占比變化，發現千萬元內的住宅交易占比全面下滑。

桃園1000萬元以下的住宅交易占比從2020年的71.7%，下滑至2025年的48.6%。(鉅亨網記者張欽發攝)

其中，桃園市 1000 萬元以下的住宅交易占比從 2020 年的 71.7%，下滑至 2025 年的 48.6%，5 年間大幅下滑 23.1 個百分點，新北市則在 2025 年出現結構性轉折，1000-1500 萬元總價帶的住宅交易占比超車 1000 萬元以下的住宅，成為市場主流。反觀基隆市，目前仍有高達 80% 交易維持在 1000 萬元以內，成為北北基桃生活圈的房價凹陷區。

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觀察近 5 年成交數據，北台灣的北北基桃 1000 萬元以下的住宅交易占比全面下滑。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，總價帶變動源於先前全球量化寬鬆政策帶動充沛資金流入房市，推升市場對房價上漲預期；加上近年營建工程與人力成本攀升，建商推案價格明顯調升，而新案價格墊高後，也會帶動周邊中古屋行情同步上修，讓中古屋總價帶跟著往上移動。

其中，桃園市 1000 萬元以下的住宅交易占比從 2020 年的 71.7%，下滑至 2025 年的 48.6%，5 年間大幅下滑 23.1 個百分點。陳金萍分析，桃園房市近年受惠於捷運綠線進展、TPASS 通勤月票，以及航空城計畫與科技產業鏈進駐帶來的人口紅利，吸引大量「脫北」購屋族移入。在強勁的自住需求推升下，房價不斷墊高，導致總價 1000 萬元內物件占比明顯下滑，顯示桃園已逐漸脫離「平價購屋區」。

新北市的交易占比結構則在 2025 年出現關鍵轉折。1000 萬元 - 1500 萬元區間以 31.8% 的占比，正式超越 1000 萬元以下住宅的 29.2%，躍升為市場主流的總價帶。陳金萍表示，新北購屋門檻已站穩千萬大關，過去首購熱區如板橋、中永和或新店等精華地段，千萬預算的選擇空間已被大幅壓縮，購屋族往往需在「屋齡、空間、通勤距離」之間做出更艱難的取捨。