〈房產〉房市供需不平衡 首季開工少但全台使照量衝高達3萬宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-20 11:36

受政策衝擊，全台房市四大指標呈不同走勢，房仲業者依內政部統計，先前疫情時大量推案，至近期交屋潮湧現，讓首季住宅類使照宅數高達 3 萬 1798 宅創 2005 年有紀錄來同期新高，但代表開發商推案意願的建照與開工量，則是近 10 年次低。

首季全台房市開工少，但使照量衝高達3萬宅 。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，都更危老也因房市低冷而熄火，讓拆照數量降至相對低點。

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大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，市場買氣波動明顯，加上近期適逢銀行限縮，致使對景氣敏感的開發商，延緩推案、開工情形大增，這也恐讓未來 3-5 年新案供給量相對趨緩。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房市前端指標如建照、開工及拆照量全面緊縮，意味著未來 3-5 年的新案供給量或將大幅減少，在剛性需求仍在的背景下，供給面收縮，讓未來市場出現大幅降價的機率，更是微乎其微；對自住客而言，購屋仍應回歸地段基本面，且在目前限貸環境時，更要注意建商財務體質，並審慎評估自身財務能力，最重要是要以自用心態來長期持有，才能應對未來詭譎多變的房市波動。

依內政部數據，2026 年第一季建照宅數達 2 萬 4658 宅，為近 10 年來歷史次低；住宅類核發開工宅數，於 2026 年第一季達 2 萬 920 宅，為近 10 年來僅次於 2017 年的次低。

賴志昶認為，疫情過後全台房市進入一波多頭，各大重劃區與都會區皆有不少推案，因此可見 2019 年過後建照量大增，而開工量也於 2022、2023 年進入高點，不過至 2024 年適逢政府 2023 年下半年上路《平均地權條例》修正案，打房力道逐漸強勁，致使建照、開工量緩降，惟打房後建商對當時市況仍屬樂觀，加上延緩推案也有極限，讓 2025 年建照、開工量又死灰復燃，直至今年則因市場緊縮明顯，致使建照、開工量降至相對低檔。

另據統計，2026 年第一季使照宅發放數達 3 萬 1798 宅，是 2005 年以來同期歷史新高；但在拆照數量上，2026 年第一季全台僅拆除 797 宅，為近 10 年第三低。