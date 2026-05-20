鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-20 09:30

《MarketWatch》報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 與黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 成立新的雲端合資事業後，市場開始擔憂「新雲端 (neocloud)」業者未來恐面臨更激烈競爭。CoreWeave(CRWV-US) 周二 (19 日) 下跌 3.8%。

Google 與黑石集團周一晚間宣布，雙方將合作打造專注於 TPU(Tensor Processing Units, 張量處理器) 的新雲端平台。TPU 是 Google 自行開發的 AI 晶片。

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黑石計劃初期投入 50 億美元，目標是在明年上線 500MW 雲端運算容量。Google 則將提供晶片、軟體與各項服務。

根據 Google 部落格文章，這項合作將為客戶提供「更多存取雲端 TPU 的選擇與彈性」。TPU 近年已成為 Alphabet 的重要 AI 資產，公司先前也多次暗示，未來將進一步擴大自研晶片布局。

消息公布後，出租 AI 晶片運算能力的新雲端業者股價走弱。CoreWeave 周二下跌 3.8%；競爭對手 Nebius Group(NBIS-US) 也下跌 1%。

投資人正在重新評估，未來大型科技公司是否會對新雲端業者的商業模式構成威脅。

Bernstein 分析師 Madison Rezaei 指出，以 2027 年預估 500MW 容量來看，「這項宣布相較 CoreWeave 明年預期規模其實不算大。」

從這個角度來看，這筆合作「短期內對 CoreWeave 還不算真正的問題」。但她也警告，這代表大型雲端服務商 (hyperscalers) 開始更認真進攻這個市場。

Rezaei 表示，「競爭增加將壓縮 CoreWeave 新合約的定價能力與利潤率，也會讓 CoreWeave 更難轉型為以企業客戶為主的業務模式。」