鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 與黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 成立新的雲端合資事業後，市場開始擔憂「新雲端 (neocloud)」業者未來恐面臨更激烈競爭。CoreWeave(CRWV-US) 周二 (19 日) 下跌 3.8%。
Google 與黑石集團周一晚間宣布，雙方將合作打造專注於 TPU(Tensor Processing Units, 張量處理器) 的新雲端平台。TPU 是 Google 自行開發的 AI 晶片。
黑石計劃初期投入 50 億美元，目標是在明年上線 500MW 雲端運算容量。Google 則將提供晶片、軟體與各項服務。
根據 Google 部落格文章，這項合作將為客戶提供「更多存取雲端 TPU 的選擇與彈性」。TPU 近年已成為 Alphabet 的重要 AI 資產，公司先前也多次暗示，未來將進一步擴大自研晶片布局。
消息公布後，出租 AI 晶片運算能力的新雲端業者股價走弱。CoreWeave 周二下跌 3.8%；競爭對手 Nebius Group(NBIS-US) 也下跌 1%。
投資人正在重新評估，未來大型科技公司是否會對新雲端業者的商業模式構成威脅。
Bernstein 分析師 Madison Rezaei 指出，以 2027 年預估 500MW 容量來看，「這項宣布相較 CoreWeave 明年預期規模其實不算大。」
從這個角度來看，這筆合作「短期內對 CoreWeave 還不算真正的問題」。但她也警告，這代表大型雲端服務商 (hyperscalers) 開始更認真進攻這個市場。
Rezaei 表示，「競爭增加將壓縮 CoreWeave 新合約的定價能力與利潤率，也會讓 CoreWeave 更難轉型為以企業客戶為主的業務模式。」
她認為，在資金成本、長期獲利能力與電力取得等關鍵領域，「黑石與 Google 聯手後的實力，幾乎在所有面向都將占優勢。」Rezaei 目前對 CoreWeave 股票維持落後大盤 (underperform) 評級。
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