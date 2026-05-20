鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-20 13:45

彭博引述知情人士說法報導，馬斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 預定公開上市交易的 30 天後，繼續推進對人工智慧 (AI) 編碼新創 Cursor 的收購案。

這家集火箭、衛星與人工智慧 (AI) 於一身的巨頭傳出最快將於周三 (20 日) 遞交首次公開發行 (IPO) 申請，並預定於 6 月 12 日掛牌上市。若計畫進展順利，SpaceX 將可望在 7 月正式將 Cursor 納入麾下。

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這筆交易將能大幅強化 SpaceX 的 AI 編碼能力。SpaceX 目前正尋求以超過 2 兆美元的估值，募集高達 750 億美元的資金。

知情人士表示，若此交易最終未能完成，SpaceX 將必須以現金向 Cursor 支付高達 100 億美元的解約分手費。

近期剛與 xAI 完成合併的 SpaceX 曾於 4 月宣布，已達成一項協議，使其有權在今年稍晚以 60 億美元收購 Cursor，或是為雙方的合作成果支付 100 億美元的費用。不過，該交易最終仍需面臨監管機構審查。

Cursor 於 2023 年推出的 AI 編碼助理，能協助程式設計師更有效率撰寫程式碼與除錯。由於軟體開發人員對聊天機器人提示詞相關工具的需求暴增，該公司已成為有史以來成長最快的新創企業之一，更是當前科技界「氛圍編碼」(vibe coding) 時代的核心要角。