鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-20 13:01

阿里雲周三 (20 日) 在 2026 阿里雲峰會上正式發表平頭哥新一代訓推一體 AI 晶片「真武 M890」，以及基於該晶片的 128 卡超節點伺服器，全面佈局 Agentic 時代所需的「晶片 - 雲 - 模型 - 推理」技術體系。

此次首度亮相的真武 M890 為平頭哥真武系列的重大迭代，內建 144GB 顯存，片間互聯帶寬達 800GB/s，效能達前一代真武 810E 的 3 倍。

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真武 M890 晶片原生支援 FP32 到 FP4 等多種資料精度，涵蓋高精度訓練到低精度推理的全場景應用。配合自研 ICN Switch 1.0 互聯晶片，可實現 64 卡全頻寬互聯，顯著提升大規模智算集群的效率與穩定度。

阿里雲同步發表的 128 卡超節點伺服器，延續磐久 AL128 架構思路，單櫃支援 128 個 AI 運算晶片，密度刷新業界紀錄。受惠於 ICN Switch 1.0，晶片間通訊時延壓至百奈秒級，讓 128 張真武 M890 在邏輯上視為單一運算節點，大幅降低分散式通訊開銷，滿足並發推理與大模型訓練需求。