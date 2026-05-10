鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 05:20

自 ChatGPT 問世引發 AI 熱潮以來，基礎設施紅利長期由輝達獨佔，但近來華爾街資金已開始轉向，首次出現從輝達向硬體全產業鏈大規模擴散的明確信號，同時，英特爾與超微聯手掀起一場 CPU 大反攻。

輝達失寵！華爾街上周瘋搶硬體四雄 英特爾、超微上演CPU大反攻(圖:shutterstock)

數據顯示，超微與英特爾股價上周周線大漲約 25%，記憶體晶片巨頭美光飆升超過 37%，光纖電纜製造商康寧攀升約 18%。

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今年迄今，上述四家公司市值均已翻倍，其中英特爾表現最為強勁，漲幅超過 200%，遠優於輝達的 15% 漲幅。

美光同樣成為本輪資金輪動的核心標的，市值已正式突破 8000 億美元大關，美光執行長 Sanjay Mehrotra 此前透露，由於供應極度緊張，客戶目前只能獲得需求量的 50% 至 75%。

AI 讓伺服器 CPU 重新成為基礎設施核心。超微執行長蘇姿丰上周在財報電話會議上宣佈，將 2030 年伺服器 CPU 市場規模預期，從 600 億美元翻倍上調至 1200 億美元，年複合成長率 (CAGR) 從 18% 躍升至超 35%。

此外，英特爾已與蘋果達成初步晶片代工協定。消息公佈當日，英特爾股價暴漲近 14%，年內累計漲幅超過 200%。