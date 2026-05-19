鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-19 16:55

副總統蕭美琴今 (19) 日前往台南工研院出席「智慧機器人創新與應用研發中心成立大會」時表示，行政院已核定「智慧機器人產業推動方案」，並以「大南方新矽谷方案」為核心推動系統性布局，串聯台南沙崙、六甲及柳營等地，逐步建構產業生態廊道，代表 AI 從運算中心 (Data Center) 到邊緣端 (Edge AI)，進一步具身化到機器人。

蕭美琴表示，研發中心啟用，不僅是工研院重要的一步，更是台灣邁向「AI 新十大建設」的關鍵里程碑，現在全世界都在談論 AI，對有些人來 AI 或許僅存在雲端或是電腦運算裡，但政府推動 AI 政策的核心目標，就是要讓 AI「在地化」，落實於人民的生活，成為百工百業及產業和國家發展的得力助手。

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蕭美琴指出，當 AI 擁有感知能力、學會做決策，甚至能與人類協作，AI 就從數位世界跨進實體社會，成為智慧機器人，不再只是重複動作、冰冷的工具，轉變為能協助解決真實社會面臨難題的夥伴，掌握這項技術是台灣在國際科技競賽中保持優勢的關鍵，更是厚植社會韌性、強化國力的必經之路。

目前行政院已核定「智慧機器人產業推動方案」，整合跨部會資源，全力推動系統整合能力升級。

蕭美琴說，機器人推動方案，目標就是要讓台灣從「硬體製造大國」，成功進化為「智慧系統整合」的關鍵輸出國，政府正以「大南方新矽谷方案」為核心推動系統性布局，串聯臺南沙崙、六甲及柳營等地，從研究、創新應用到擴大製造，逐步建構涵蓋前瞻研發、技術驗證及量產製造的產業生態廊道，也代表 AI 從運算中心到邊緣 AI，進一步具身化到機器人

蕭美琴指出，產業均衡發展的精神也體現於「六甲研發中心」，第一是地理的均衡化，希望台灣與世界接軌各項產業，能讓台灣各個角落感受產業發展及經濟成長的紅利；第二是產業發展均衡化，讓台灣整體產業發展不只體現於股市中的大型跨國企業，更能落實於中小微型企業的轉型與應用。