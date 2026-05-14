鉅亨網新聞中心 2026-05-14 21:30

隨著技術的不斷演進，人形機器人已成為中國高端裝備出口的新增長點。根據最新海關數據顯示，2024 年第一季中國機器人出口表現極為強勁，合計出口額達 113.2 億元人民幣，其中人形機器人的出口額同比大增 210%，產品已遠銷全球 148 個國家與地區。

中國人形機器人出海勢頭強勁 多家企業發布新動態(圖:shutterstock)

摩根士丹利預計，到 2026 年，中國人形機器人的銷量將翻倍至 2.8 萬台，規模有望超越其他經濟體的總和。

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在產業生態加速建設的背景下，近期十家在供應鏈中扮演關鍵角色的企業有最新動態：

核心零組件與模組突破

在關鍵的關節與驅動領域，雷賽智能的行星關節與諧波關節模組已實現批量供貨，獲得數十家主流客戶訂單。斯菱智驅則透過泰國工廠佈局海外市場，其諧波減速器與專用軸承已投產。針對輕量化需求，巨輪智能研發的微型減速器已進入小批量試用階段。此外，五洲新春的行星滾柱絲杠等核心部件已對接字節跳動、小鵬等主機廠，進入驗證階段。

感知與交互技術的領先者

在機器人的「感官」方面，奧比中光推出的超小型雙目 3D 相機已與智元機器人、優必選等多家大廠適配落地。漢威科技則專注於觸覺感知，向整機廠商提供電子皮膚及指腹類傳感器。

靈巧手與精密製造

征和工業自主研發了全球首創的鏈式靈巧手「CHOHO Hand」，並與多家人體企業建立合作。長盈精密展現了強大的精密製造能力，累計供應的人形機器人 SKU 已超過 1000 款，與歐美及國內頭部客戶關係緊密。

整機組裝與系統解決方案