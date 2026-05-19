鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 18:58

為與國際接軌，環境部修正發布「水泥業空氣污染物排放標準」，正式將戴奧辛與 12 項重金屬等有害空氣污染物納入管制 。同時增訂氟化氫、氯化氫及一氧化碳等標準，並導入原物料與替代燃料篩選的料源管控機制，引導產業積極落實源頭減量，得於 115 年 10 月 30 日前提出計畫書，報請地方主管機關核定緩衝期限，最遲於 118 年 1 月 1 日全面生效 。

環境部表示，隨著淨零碳排政策積極推動，國內水泥窯協同處理廢棄物再利用燃料的比例持續增加 。為防範多元化料源可能帶來的污染潛勢，同時考量水泥業污染排放與進料成分具備高度關聯性，本次修法特別導入「原（物）料與燃料篩選及使用量配比管理計畫書」制度 。

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透過資源循環物料的溯源與使用管理，鼓勵業者配合自身水泥窯的處理能力來篩選原料，促使業者掌握資源循環物料成分，並藉由篩分控管與進料配比之調整，從源頭確保排放符合規定 。

考量產業界需要時間進行設備升級與參數調整，環境部表示，本次修法亦提供緩衝配套 。業者得於 115 年 10 月 30 日前提出前述配比管理計畫書，報請地方主管機關核定緩衝期限，給予合理應變空間，且該緩衝期限最遲不得逾 118 年 1 月 1 日 。