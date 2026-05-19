鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 14:55

經濟部今（19）日宣布攜手國發會、國科會共同打造的「智慧機器人創新與應用研發中心」正式於工研院六甲院區成立，將於四年投入 30 億元，積極搶進醫療照護、物流倉儲、餐飲服務及巡檢救災四大應用領域，致力成為串接國際新創與國內產研的樞紐平台，持續壯大台灣機器人應用生態系。

該研發中心將串聯國科會台南沙崙「智慧機器人研究中心」，以及台南柳營「智慧機器人產業聚落」，構建台南「AI 產業金三角」。此舉旨在提升產業競爭力，助攻台廠切入全球機器人供應鏈，在全球智慧機器人版圖中搶占先機。

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經濟部政務次長何晉滄表示，政府積極推動「AI 新十大建設」，行政院核定「智慧機器人產業推動方案」後，經濟部產業技術司隨即規劃四年投入 30 億元，全力支持工研院建置此國家級研發中心。

該中心明確鎖定三大面向。第一，聚焦醫療照護、物流倉儲、餐飲服務及巡檢救災四大垂直應用領域，提供業者機器人系統整合、AI 感知與決策、關鍵模組開發及場域驗證等，強化發展服務型機器人關鍵軟硬體系統及模擬平台。

第二，從初期即共同參與技術與商業模式規劃，加速創新成果落地產業。第三，透過整合關鍵技術，串聯六甲與沙崙場域，協助業者在客製化場域驗證與優化，加速產品上市，盼協助台廠由零組件供應，邁向整體解決方案輸出。

產業技術司說明，該中心將透過工研院深厚的研發量能，以「實證沙盒」與「新創孵化」為核心任務，提供技術驗證與應用測試環境，協助新創與中小企業加速發展，推動技術商品化與產業應用。

同時，中心積極扮演「新創加速器」角色，提供新創專屬育成空間與高階 GPU 算力，可同時運行多個大型通用場景描述、即時光追渲染及複雜的數位孿生物理模擬，在公司營運方面提供商業策略等加速器服務。

中心也將協助團隊籌組、市場定位、媒合業界投資與國發基金創投資源，助攻本土新創逐步壯大，邁向中大型新創公司。經濟部長期在南部投入科專資源，近三年已協助台南逾 400 家企業完成技術升級。