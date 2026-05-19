鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 17:00

歐盟談判代表預計周二 (19 日) 達成一致，取消部分美國商品的進口稅，以履行去年達成的貿易協議，核心目標是規避美國總統川普對歐盟徵收懲罰性高額關稅的威脅。

川普已明確對歐盟發出警告，若歐盟未能在 7 月 4 日 (美國建國 250 周年) 前履行貿易協議承諾，他將對歐盟商品發動新一輪制裁。其中，最令歐洲擔憂的是汽車關稅，川普威脅將汽車進口稅從現行的 15% 大幅提升至 25%。

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根據去年 7 月雙方在蘇格蘭達成的協議，歐盟應取消對美工業品關稅，並給予美國農產品及海產品優惠准入；作為交換，美國則將大多數歐盟商品的關稅上限控制在 15%。

儘管協議簽署已近 10 個月，但歐盟內部的立法進程卻因內部歧見而停滯。分歧的焦點在於歐洲議會與代表各國政府的歐盟理事會，對於如何設置「防範川普毀約」的保障條款看法不一。

歐洲議會主張納入更強硬的機制，主要包括：

日出條款 (Sunrise Clause)：規定美方必須先履行所有協議義務，歐盟才會啟動降稅。

日落條款 (Sunset Clause)：設定歐盟的關稅優惠將於 2028 年 3 月 31 日自動到期，除非雙方同意延長。

暫停機制：若美方違反協議，歐盟有權立即暫停執行協定。

然而，歐盟各國政府擔心這些附加條款會進一步激怒川普，並造成企業經營的政策不確定性。

跨大西洋的緊張局勢不僅限於關稅。此前，歐洲議會曾因川普威脅收購格陵蘭島，以及美國最高法院裁定其全球關稅政策違憲等爭議，兩度暫緩立法。歐盟官員指出，儘管美方已實施部分 15% 的關稅上限，但去年 8 月美國卻擴大了對歐洲鋼鋁產品的徵稅範圍，顯示美方的不可預測性。