鉅亨網編譯陳又嘉
《路透》報導，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 周五 (15 日) 遭消費者提起訴訟，要求退還因商品價格上漲而轉嫁給消費者的關稅成本。美國最高法院已認定美國總統川普違法施加這些關稅。
消費者在西雅圖聯邦法院提出擬議中的集體訴訟，指控亞馬遜在最高法院作出裁決之前，透過提高進口商品價格，向消費者收取數億美元不當關稅成本。
美國最高法院今年 2 月以 6 比 3 裁定，川普利用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施大規模關稅，已超越總統權限。
在該裁決後，已有數千家公司開始向政府申請數十億美元關稅退款。
但亞馬遜並未這麼做。訴訟稱，這「不是因為缺乏法律依據，而是因為亞馬遜希望透過讓聯邦政府保留這筆資金，藉此討好川普。」
訴狀寫道：「問題在於，亞馬遜用來維持與總統良好關係的資金，其實並不屬於亞馬遜。這些資金是為了支付後來已被判定無效的 IEEPA 關稅，而被錯誤地向消費者收取。」
該訴訟主張亞馬遜涉及「不當得利」，並違反華盛頓州消費者保護法。
在這起訴訟之前，已有多起消費者案件控告企業未將關稅退款回饋給消費者，包括好市多 (Costco)(COST-US)、Nike(NKE-US) 及聯邦快遞 (FedEx)(FDX-US) 等公司。
訴訟指出，與進口商不同，消費者本身無法向政府申請退還當時因關稅而增加的成本。
為了支持其「政治因素影響亞馬遜決策」的說法，訴訟還提到，2025 年 4 月曾有報導指出，亞馬遜考慮顯示商品價格中有多少來自 IEEPA 關稅，因此遭白宮批評。
亞馬遜否認該報導，並表示從未考慮在主要零售網站標示關稅價格。不過，訴訟指出，該報導曾促使川普致電亞馬遜執行董事長貝佐斯 (Jeff Bezos) 表達不滿。
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