鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-16 10:40

消費者在西雅圖聯邦法院提出擬議中的集體訴訟，指控亞馬遜在最高法院作出裁決之前，透過提高進口商品價格，向消費者收取數億美元不當關稅成本。

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美國最高法院今年 2 月以 6 比 3 裁定，川普利用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施大規模關稅，已超越總統權限。

在該裁決後，已有數千家公司開始向政府申請數十億美元關稅退款。

但亞馬遜並未這麼做。訴訟稱，這「不是因為缺乏法律依據，而是因為亞馬遜希望透過讓聯邦政府保留這筆資金，藉此討好川普。」

訴狀寫道：「問題在於，亞馬遜用來維持與總統良好關係的資金，其實並不屬於亞馬遜。這些資金是為了支付後來已被判定無效的 IEEPA 關稅，而被錯誤地向消費者收取。」

該訴訟主張亞馬遜涉及「不當得利」，並違反華盛頓州消費者保護法。

訴訟指出，與進口商不同，消費者本身無法向政府申請退還當時因關稅而增加的成本。

為了支持其「政治因素影響亞馬遜決策」的說法，訴訟還提到，2025 年 4 月曾有報導指出，亞馬遜考慮顯示商品價格中有多少來自 IEEPA 關稅，因此遭白宮批評。