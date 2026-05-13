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美關稅鐵幕淪「紙老虎」！經濟學人預警：中國出口還會繼續狂飆

鉅亨網編譯陳韋廷

2025 年，美國對中國發起近一世紀以來最激進的關稅攻勢，有效關稅稅率飆升至 37% 以上，部分領域甚至出現「斷鏈」式懲罰性壁壘，而按照傳統經濟學常識與華盛頓的沙盤推演，高度依賴外部市場的中國製造業理應飽受衝擊，但現實卻是，中國不僅未被擊垮，去年更創下 1.2 兆美元的歷史最高貿易順差，全年出口額逆勢增長 5.5% 至 3.77 兆美元，被《彭博資訊》稱為「年度最大驚奇」。

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美關稅鐵幕淪「紙老虎」！經濟學人預警：中國出口還會繼續狂飆(圖:shutterstock)

英國《經濟學人》雜誌近期發文指出，中國出口還將繼續強勢成長。中國出口韌性的第一層解釋是，市場的快速切換與「洗地標」策略。


去年中國對美出口下降 20%(減少約 1040 億美元)，但這超過千億的缺口被其他市場完美填補並超越。2025 年，中國對歐元區出口增 8%、對東協增 13%、對拉美增 7%、對非洲暴增 26%，光靠對東協的增幅就足以抵消對美出口降幅。

更關鍵的是「中間品」路徑：美國從中國直接進口下降 45%，但從其他地區進口大幅攀升，中國商品改以中間品形式出口到東盟和拉美，當地完成最後組裝與貼牌後再運往美國。

作為全球供應鏈核心，中國在中間品生產總價值早在 2018 年就超過所有發達國家總和，目前佔全球市場份額 42%。這得益於過去 20 年透過「一帶一路」、開發性金融與海外產能合作，在東南亞、非洲和拉美編織的深層經濟網絡，讓出口商能直接「拎包入住」。只要全球南方國家尚未建立完整上下游產業鏈，中國作為「最終供應商」的地位就難被關稅撼動。

歐洲央行 (ECB) 與 IMF 多次指出，中國出口榮景的首要驅動力並非美國，而是內需不足。中國經濟正處於特殊轉型期，過去房地產作為居民財富蓄水池與地方財政壓艙石的角色在 2021 年後弱化，老百姓因資產縮水轉向預防性儲蓄與消費降級，地方削減投資與公共支出，導致內需出現巨大缺口，伴隨低通膨，甚至局部通縮壓力。

但供給端反而更強健，中國擁有全球唯一完整全產業鏈與世界第一的工程師規模，在高強度國內競爭與新能源、AI 算力等技術升級加持下，工業效率達到人類製造業極值。國內消化不了，唯一出路就是向外卷，傳統產業 (鋼鐵、水泥、化工) 與新興產業 (新能源、汽車) 同時瘋狂出海，都是被中國內需疲軟逼出來的。

《經濟學人》也指出，美國按經典企業理論推演，加徵 30% 關稅會抹平利潤空間導致減產關門，但面臨內需低迷的中國老闆想的不是「利潤率」，而是「現金流」。

當國內卷到連毛利都沒有時，工廠不是停機破產，就是降價出海。哪怕美國關稅極高、出口利潤薄如刀片甚至短期虧損，只要能換回美元現金流、讓機器轉動、工人有飯吃，中國企業就會毫不猶豫衝出去。美國加稅打擊企業盈利→進一步壓縮國內投資與降薪→加劇國內通縮與內需疲軟→更逼迫企業不惜代價出海，形成惡性循環，於是中國帶著電動車、鋰電池、太陽能等「新三樣」、激增 48% 的工業機器人、飆升 73% 的半導體芯片殺入全球市場，以最高效供應鏈加上極度壓縮的利潤訴求，對全球競爭對手進行降維打擊。

底層因素還有匯率。根據 IMF 去年下半年評估與高盛等投行測算，人民幣實際價值被低估 18% 至 25%(指實際有效匯率 REER)。

由於中國國內維持極低通膨，歐美貿易夥伴經歷較高通膨，中國商品在國際市場的實際購買力價格被大幅拉低，這等同於向所有出口企業發放「隱形超級百億補貼」：貨幣比均衡價值低 20%，商品就天然便宜 20%，對價格敏感的全球南方進口商具致命吸引力，而全球增量增長已轉移到非西方世界，哪怕美國對部分商品加徵 20% 關稅，在匯率對沖下往往只讓價格回到「正常水準」，無法喪失競爭力。

中國光是透過「名義匯率適度貶值 + 國內低通膨」組合拳，就足以靜水流深地繼續收割全球市場份額。

1.2 兆美元紀錄是出海大軍的史詩級突圍，但智庫界三種心智模型點出不同本質：「重商主義失衡論」認為，這是中國重生產、輕消費體制的必然結果，順差不是實力，而是國內宏觀失衡的病理症狀；「產業升級論」認為，這是幾十年投資基建、教育與全產業鏈的回報，是技術實力攀升的自然體現；「地緣重構論認為，這代表二戰後美國主導的自由貿易秩序徹底破裂，非西方世界已足夠支撐「中國 - 全球南方」平行經貿循環。

三種觀點皆有真理，但貿易戰中的「大獲全勝」實則折射出內部經濟循環的隱痛：若中國有完美社保、老百姓敢花錢，股市長牛、財富效應拉滿，第三產業蓬勃、年輕人在服務業大把賺錢消費，中國就會消耗大量製造產品，貿易順差自然回落，如同德日韓跨越中等收入陷阱走向富裕時的歷程。

在某種意義上，龐大順差是中國未能讓 14 億人充分分享工業化紅利、未能將生產力轉化為國民消費力的「宏觀代價」。

中國高層決策者清楚這點，「十五五」規劃中向「消費主導型」增長模式轉型已成重中之重，但結構性轉型需要一代人時間而非一個政策週期。美國輸在不懂中國工廠韌性與物理學定律，但對中國而言，真正的勝利還沒到來。


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關稅戰中國經濟出口內需出海內卷新三樣鋰電池新能源汽車太陽能順差人民幣經濟學人

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