鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 17:10

2025 年，美國對中國發起近一世紀以來最激進的關稅攻勢，有效關稅稅率飆升至 37% 以上，部分領域甚至出現「斷鏈」式懲罰性壁壘，而按照傳統經濟學常識與華盛頓的沙盤推演，高度依賴外部市場的中國製造業理應飽受衝擊，但現實卻是，中國不僅未被擊垮，去年更創下 1.2 兆美元的歷史最高貿易順差，全年出口額逆勢增長 5.5% 至 3.77 兆美元，被《彭博資訊》稱為「年度最大驚奇」。

美關稅鐵幕淪「紙老虎」！經濟學人預警：中國出口還會繼續狂飆(圖:shutterstock)

英國《經濟學人》雜誌近期發文指出，中國出口還將繼續強勢成長。中國出口韌性的第一層解釋是，市場的快速切換與「洗地標」策略。

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去年中國對美出口下降 20%(減少約 1040 億美元)，但這超過千億的缺口被其他市場完美填補並超越。2025 年，中國對歐元區出口增 8%、對東協增 13%、對拉美增 7%、對非洲暴增 26%，光靠對東協的增幅就足以抵消對美出口降幅。

更關鍵的是「中間品」路徑：美國從中國直接進口下降 45%，但從其他地區進口大幅攀升，中國商品改以中間品形式出口到東盟和拉美，當地完成最後組裝與貼牌後再運往美國。

作為全球供應鏈核心，中國在中間品生產總價值早在 2018 年就超過所有發達國家總和，目前佔全球市場份額 42%。這得益於過去 20 年透過「一帶一路」、開發性金融與海外產能合作，在東南亞、非洲和拉美編織的深層經濟網絡，讓出口商能直接「拎包入住」。只要全球南方國家尚未建立完整上下游產業鏈，中國作為「最終供應商」的地位就難被關稅撼動。

歐洲央行 (ECB) 與 IMF 多次指出，中國出口榮景的首要驅動力並非美國，而是內需不足。中國經濟正處於特殊轉型期，過去房地產作為居民財富蓄水池與地方財政壓艙石的角色在 2021 年後弱化，老百姓因資產縮水轉向預防性儲蓄與消費降級，地方削減投資與公共支出，導致內需出現巨大缺口，伴隨低通膨，甚至局部通縮壓力。

但供給端反而更強健，中國擁有全球唯一完整全產業鏈與世界第一的工程師規模，在高強度國內競爭與新能源、AI 算力等技術升級加持下，工業效率達到人類製造業極值。國內消化不了，唯一出路就是向外卷，傳統產業 (鋼鐵、水泥、化工) 與新興產業 (新能源、汽車) 同時瘋狂出海，都是被中國內需疲軟逼出來的。

《經濟學人》也指出，美國按經典企業理論推演，加徵 30% 關稅會抹平利潤空間導致減產關門，但面臨內需低迷的中國老闆想的不是「利潤率」，而是「現金流」。

當國內卷到連毛利都沒有時，工廠不是停機破產，就是降價出海。哪怕美國關稅極高、出口利潤薄如刀片甚至短期虧損，只要能換回美元現金流、讓機器轉動、工人有飯吃，中國企業就會毫不猶豫衝出去。美國加稅打擊企業盈利→進一步壓縮國內投資與降薪→加劇國內通縮與內需疲軟→更逼迫企業不惜代價出海，形成惡性循環，於是中國帶著電動車、鋰電池、太陽能等「新三樣」、激增 48% 的工業機器人、飆升 73% 的半導體芯片殺入全球市場，以最高效供應鏈加上極度壓縮的利潤訴求，對全球競爭對手進行降維打擊。

底層因素還有匯率。根據 IMF 去年下半年評估與高盛等投行測算，人民幣實際價值被低估 18% 至 25%(指實際有效匯率 REER)。

由於中國國內維持極低通膨，歐美貿易夥伴經歷較高通膨，中國商品在國際市場的實際購買力價格被大幅拉低，這等同於向所有出口企業發放「隱形超級百億補貼」：貨幣比均衡價值低 20%，商品就天然便宜 20%，對價格敏感的全球南方進口商具致命吸引力，而全球增量增長已轉移到非西方世界，哪怕美國對部分商品加徵 20% 關稅，在匯率對沖下往往只讓價格回到「正常水準」，無法喪失競爭力。

中國光是透過「名義匯率適度貶值 + 國內低通膨」組合拳，就足以靜水流深地繼續收割全球市場份額。

1.2 兆美元紀錄是出海大軍的史詩級突圍，但智庫界三種心智模型點出不同本質：「重商主義失衡論」認為，這是中國重生產、輕消費體制的必然結果，順差不是實力，而是國內宏觀失衡的病理症狀；「產業升級論」認為，這是幾十年投資基建、教育與全產業鏈的回報，是技術實力攀升的自然體現；「地緣重構論認為，這代表二戰後美國主導的自由貿易秩序徹底破裂，非西方世界已足夠支撐「中國 - 全球南方」平行經貿循環。

三種觀點皆有真理，但貿易戰中的「大獲全勝」實則折射出內部經濟循環的隱痛：若中國有完美社保、老百姓敢花錢，股市長牛、財富效應拉滿，第三產業蓬勃、年輕人在服務業大把賺錢消費，中國就會消耗大量製造產品，貿易順差自然回落，如同德日韓跨越中等收入陷阱走向富裕時的歷程。

在某種意義上，龐大順差是中國未能讓 14 億人充分分享工業化紅利、未能將生產力轉化為國民消費力的「宏觀代價」。