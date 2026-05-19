鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 19:00

根據英國國家統計局 (ONS) 數據，英國勞動力市場整體遇冷，3 月英國失業率意外上升至 5%，高於市場預期的 4.9%。這項數據的增長，使得失業率再度逼近今年早前出現的十年高點，顯示出就業市場的疲軟跡象。

詳細數據顯示，就業市場的衰退比初步估計更為嚴重。3 月份的受薪員工人數被修正為減少 28,000 人，遠超過先前預估的 11,000 人跌幅。進入 4 月後，情況似乎更加惡化，初步估計顯示該月受薪員工人數較 3 月進一步減少了 10 萬人，若與 2025 年同期相比，跌幅更達 21 萬人。

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此外，4 月份申請失業救濟補助的人數增長也超出了預期。

英國勞動力市場的持續下滑，主要受到內外部因素共同擠壓。在國內方面，政府政策導致的勞動成本上升增加了企業負擔；在外部方面，地緣政治衝突 (特別是中東衝突與伊朗戰爭) 帶來的經濟阻力正持續干擾市場。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師指出，4 月份勞動力市場的劇烈走弱，反映出企業在戰爭影響下傾向於減少員額，而非透過提高薪資來補償通膨。雖然這可能有助於壓制近期攀升的英國公債收益率，但對就業市場無疑是一大打擊。