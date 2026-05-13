鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-13 16:20

為了抵禦中東戰火帶來的經濟損害，並保衛頻創新低的盧比匯率，印度政府採取激進的財政手段，大幅調高金銀進口關稅，以保護其外匯儲備。

根據兩份官方指令，印度已將黃金和白銀的進口稅從原先的 6% 翻倍調升至約 15%。這項新稅率由 10% 的基本關稅以及 5% 的農業基礎設施與發展稅組成，旨在抑制全球第二大金銀市場的旺盛需求。

‌



印度總理莫迪 (Narendra Modi) 更罕見地向國民發出呼籲，要求公民節制購買黃金，並減少不必要的國外旅遊，以協助穩住國家貨幣。作為全球第三大石油進口國，印度正承受著因波斯灣能源供應中斷所引發的嚴重通膨衝擊。

數據顯示，印度的外匯儲備已持續下滑，截至 5 月 1 日降至 6,907 億美元，創下一個多月以來的新低，目前的儲備水位約足以支應 10 至 11 個月的進口支出。除了調升關稅，央行也採取了限制銀行每日外匯部位等措施來遏制市場投機。

儘管政府祭出重拳，分析師對此舉能否扭轉盧比貶值趨勢仍持保留意見。紐約梅隆銀行 (BNY) 策略師 Wee Khoon Chong 指出，在高油價、強勢美元及資本外流的背景下，調稅的影響可能僅止於邊際。

經濟學家 Garima Kapoor 則認為，考量到黃金產生的財富效應，單靠漲稅恐難阻擋需求，政府未來可能還會考慮調漲燃油價格或限制電子產品等非必要物資進口。