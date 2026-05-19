鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 18:30

全球股市在 AI 題材帶動下頻創新高，台股也維持多頭格局，但面對美伊戰事、通膨高於預期等變數，市場不確定性與高檔震盪風險同步升溫。聯博投信首檔主動式非投資等級債券 ETF 聯博優選全球非投資等級債券主動式 ETF (00984D-TW) 宣布第二次除息，每受益權單位配息金額維持 0.085 元，最遲 6 月 1 日買進便可參與配息。專家建議適度分散部分部位至非投資等級債，有助於在保留風險資產參與度的同時，成為兼顧收益與波動控管的理想股債搭配解方。

聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕表示，觀察過去 15 年非投資等級債價格走勢與股市高度連動，反映出企業獲利與信用風險持續改善。相較於股票，非投資等級債具備債息收入支撐，且波動通常低於股市，並非純粹的防禦性資產，而是能與股市形成良好搭配的配置工具。在面臨市場波動時，透過配置非投資等級債，投資人能有效分散風險並穩定收益。

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這次備受矚目的 00984D 聚焦於違約率較低的 BB 及 B 級券種，整體投資組合存續期間為 2.88 年，相對長天期券種而言，較不易受到利率不確定性因素影響。

0984D 預計將於 6 月 2 日進行第二次除息，每受益權單位配息金額為 0.085 元，與第一次配息金額維持一致，顯現投資團隊在收益配置上的主動管理能力，投資人最晚須在 6 月 1 日買進便可參與此次配息。受惠於市場對資產配置需求升溫，該基金自 1 月份募集以來，截至 5 月 15 日，受益人數成長近 100%，規模成長也超過 50%。

展望後市，聯博投信分析，今年以來非投資等級債各產業表現不一，主動選債成為獲取超額報酬的關鍵。目前非核心消費、能源與科技產業相對具備投資價值。

能源產業方面，聯博投信看好基本面較佳、受惠監管放鬆的中游與獨立能源公司，尤其是美洲債券發行人較能免於中東衝突影響，加上近期併購活動頻繁，可望為債券持有人帶來可觀收益。