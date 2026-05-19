台股基金破兆！主動式ETF規模飆增 4大主軸成經理人最愛

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-19 14:37

今年以來台股表現亮眼，一路從 3 萬點邁向 4 萬 2 大關，指數驚驚漲讓主動式 ETF 獲得廣泛關注，台股基金的規模增長更是盛況空前，主動式 ETF 規模今年已成長 3 倍，占比穩定成長至 8%，被動式 ETF 規模雖有成長，但佔比明顯下滑 9%，台股資產現在正迎來主動式管理當道的時代 。觀察主動式 ETF 選股標的，經理人點出，AI 科技鏈當中，半導體、電力散熱、高速傳輸與低軌衛星等四大主軸最被看好。

告別被動式ETF？台股基金與主動式ETF規模強勢超車 4大主軸成經理人最愛。（圖：shutterstock）

根據投信投顧公會最新統計，從去年 12 月起至今，在各類台股資產中，訴求主動式管理的共同基金與主動式 ETF 已逐漸成為市場新寵 。其中，主動式 ETF 的占比從 3% 快速成長到 8%，共同基金的占比也從 18% 擴大到 22% 。相較之下，被動式 ETF 雖然規模有所擴張，但占比卻從去年底的 79% 下滑到 70%，顯示台股資產現在正迎來主動式管理當道的時代 。

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從具體數據來看，截至去年 12 月，台股共同基金規模為 8,341.74 億元，被動式 ETF 為 3.68 兆元，主動式 ETF 則僅有 1,302 億元 。然而到了今年 4 月底，台股共同基金規模已快速來到 1.51 兆元，規模成長率高達 81.59% 。主動式 ETF 的規模更大幅增長到 5,295.37 億元，今年以來的成長率高達 3 倍以上 。反觀被動式 ETF 規模雖然增加到 4.7 兆元，但成長率僅 28.84%，漲幅明顯落後給主動式資產 。

摩根資產管理指出，台股基金規模的大幅增長，除了反映市場價格上漲外，投資人積極湧入申購也是主要推升力道 。統計顯示，投資人對台股基金已出現連續 7 個月的淨流入，今年 4 月份單月淨流入更高達 215.6 億台幣，部分績效優異的台股基金，正是推進淨申購增加的重要推手 。

針對台股後市布局，摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，AI 在大型運算及頻寬速度提高的過程中，將帶動高速傳輸需求提升 。而低軌衛星則受惠衛星直連手持裝置的題材，無論在高速與高頻通訊關鍵材料領域，台廠在全球都佔有獨特優勢 。

葉鴻儒進一步以半導體產業為例指出，隨著 AI 晶片複雜度提升，晶圓測試項目與難度同步增加，導致測試時間提升 。因此在半導體領域中，測試封裝不再只是扮演單純的下游角色，而是攸關晶片價值提升的關鍵環節 。

此外，隨著 AI 資料中心升級，電源廠商也從過去單純的電力架構供應，轉型切入高壓直流的核心電力環節，例如電池備援系統與機櫃間的供電系統等 。這讓關鍵電源廠商能參與的業務範圍大幅擴張，進而帶動股價表現 。