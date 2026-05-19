鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-19 10:44

台股今年以來漲幅凌厲，但近期遇壓回檔面臨 4 萬點關卡保衛戰，投信法人指出，今年市場變化迅速，然而近期台股漲幅較大，短線指數震盪難免，不過市場依然看多後市發展，建議投資人將市值型台股 ETF 作為掌握長線行情的長期夥伴。

台股漲多修正力守4萬點！5檔市值型ETF交投熱 法人看AI長線紅利未完。(鉅亨網資料照)

盤點近一月市場交投最熱絡的市值型台股 ETF，共有 5 檔累積成交量突破 15 萬張，分別為：凱基台灣 TOP50(009816-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、國泰台灣領袖 50(00922-TW)、富邦旗艦 50(009802-TW) 及富邦台 50(006208-TW)。其中，又以 009816 的 640 萬張及 0050 的 340 萬張力壓群雄，人氣十足。

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投信法人指出，台股自今年一月站上 3 萬點、不到半年亦突破 4 萬點關卡，短期內指數有回落修正的趨勢也再所難免，不過 AI 供應鏈台廠的獲利預估仍保持持續上修態勢，長線未出現疑慮、後市仍有成長空間；建議投資人將投資眼光放遠，透過市值型 ETF 掌握長期趨勢、產業輪動機會，遇到拉回亦可把握加碼機會、把握 AI 浪潮下，台股所享受的紅利。

凱基台灣 TOP50 ETF 研究團隊表示，本周 AI 晶片大廠將公布第一季財報，這將是影響股市後續發展的重要風向球；不過，台灣出口與外銷訂單持續創高，美系 CSP 業者的 AI 資本支出亦超預期上修，為台灣科技供應鏈提供高度可見的訂單能見度，形成台股長線利多的關鍵支撐。009816 透過不配息再投入機制，為重視時間複利、希望資產長線向上的投資人提供動盪盤勢下的佳選。

市值型台股 ETF 近一月人氣一覽表 股票代號 基金名稱 近一月成交量 (張) 近一月績效 (%) 009816 凱基台灣 TOP50 6416766 15.95 0050 元大台灣 50 3401969 13.37 00922 國泰台灣領袖 50 606656 14.75 009802 富邦旗艦 50 246562 23.4 006208 富邦台 50 161767 13 資料來源: CMoney。資料時間: 2026/05/15