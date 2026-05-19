鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 14:40

30 年期美債殖利率近日持續在 5.13% 附近高檔震盪，逼近 2007 年來最高點，令全球債券投資人陷入兩難。一邊是數十年罕見的高殖利率極具誘惑，另一邊則是對市場可能迎來更猛烈拋售的恐懼。

美債30年殖利率直逼2007年高點！專家：恐飆破5.5% 創2004年來最恐怖紀錄 建議低配或砍光(圖:shutterstock)

高盛分析團隊雖指出部分估值已顯現投資價值，但仍建議保持審慎；巴克莱銀行策略師更警告，殖利率恐將突破 5.5%，創 2004 年以來新高；貝萊德則直接建議客戶減持包括美債在內的發達國家公債，轉向增持股票。

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市場情緒搖擺的背後，是對經濟前景的激烈博弈。一方面，經濟韌性可能導致通膨捲土重來；另一方面，能源價格飆漲又可能拖累經濟放緩。

上述不確定性讓即將上任的聯準會 (Fed) 主席華許與財長貝森特壓力倍增，尤其是後者曾承諾致力於壓低借貸成本。

PGIM Fixed Income 投資長 Gregory Peters 說：「儘管殖利率誘人，但我仍保持謹慎。」

Peters 預估「期限溢價」將持續上升，因此低配 30 年期美債，並指出隨著投資者信心流失，全球債市正陷入混亂。