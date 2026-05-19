鉅亨網新聞中心 2026-05-19 12:00

在 AI 算力需求與記憶體市場持續火熱之際，三星電子前裝置解決方案（DS）部門負責人、現任常務顧問慶桂顯（音譯，Kye-hyun Kyung）示警，當前高景氣難以延續。隨供需結構轉變，全球記憶體價格最快將於明年下半年出現實質性下跌，為市場前景投下變數。

記憶體要涼了？三星高級顧問：明年下半價格開始實質下跌。(圖:shutterstock)

慶桂顯分析指出，引發此波價格回檔的首要關鍵在於供應端的劇烈變動。近期中國半導體企業正以極其迅猛的姿態大舉擴張產能，隨著這些新增產能在明年下半年至 2028 年上半年期間集中釋放，全球記憶體市場的供需天平，將嚴重向供給過剩傾斜。

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此外，下游科技巨頭的態度轉變亦不容忽視。目前全球科技巨頭在 AI 基礎設施上的資本支出極高，一旦這些投資的報酬率不如預期，巨頭們極可能縮減未來投資。

若是大廠開始收緊資金，到了 2026 年以後，市場恐將面臨整個產業需求實質萎縮的景氣寒冬，而非僅僅是晶片價格下跌的問題。

身為全球記憶體市場的領先者，韓國在此波 AI 浪潮中雖然獲利豐厚，但慶桂顯直言，這種過度依賴記憶體的「偏科」產業結構抗風險能力極低。

他引用數據指出，儘管韓國卡住了全球高達七成的 RAM 市占率，但在代表晶片設計軟實力的 IC 設計市場上，韓國的市占率卻僅有 1.5%，與擁有完備上下游協同的「全端式」半導體生態相比，韓國存在嚴重的產業斷層。

面對即將到來的產業逆風，慶桂顯開出藥方，呼籲國家應全力發展深科技與自主化的主權 AI。