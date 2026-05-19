〈台股開盤〉電子權值股熄火靠金融股撐盤 無力衝上4萬1後震盪走低
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (19) 日開低後，早盤指數一度拉高至 40951 點，但未能收後 4 萬 1 關卡，指數台積電 (2330-TW) 小跌，拖累電子權值股普遍疲軟，在金控三雄走強下，金融類股大漲逾 2% ，盤中守穩 4 萬點關卡及月線，預估全日成交量 1.07 兆元。
台股市值前 20 大權值股中，電子權值股今天大多走跌，台積電 (2330-TW) 以 2220 元開低，跌 20 元，聯發科 (2454-TW)開高走低一度落在平盤下、台達電 (2308-TW) 及廣達 (2382-TW) 皆臉黑，日月光 (3711-TW) 跌幅最為沈重，跌逾 3%，僅鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%；金控三雄富邦金 (2881-TW) 、國泰金 (2882-TW) 和中信金( 2891-TW) 連袂走強，漲幅均在 2-3% 之間，中華電 (2412) 漲幅也超過 2%
大立光 (3008-TW) 今天成為撐盤要角，4 月自結獲利 18.31 億元，年增逾 8 成，每股純益 13.95 元，激勵大立光早盤亮燈漲停 3615 元，也帶動光學族群走揚，先進科 (3362-TW) 強攻漲停，今國光 (6209-TW)、揚明光 (3504-TW)、澤米 (6742-TW) 漲逾半根停板，玉晶光 (3406-TW) 漲逾 4%。
記憶體族群今天臉黑，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW)、群聯 (8299-TW) 皆跌逾半根停板，宜鼎 (5289-TW)、創見 (2451-TW) 跌逾 4%。
美股四大指數大多收黑，道瓊指數上漲 159.95 點或 0.32%，收 49686.12 點；那斯達克指數下跌 134.41 點或 0.51%，收 26090.73 點；S&P 500 指數下跌 5.45 點或 0.074%，收 7403.05 點；費城半導體指數下跌 285.95 點或 2.47%，收 11302.52 點。
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