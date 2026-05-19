〈台股開盤〉電子權值股熄火靠金融股撐盤 無力衝上4萬1後震盪走低

台股今 (19) 日開低後，早盤指數一度拉高至 40951 點，但未能收後 4 萬 1 關卡，指數台積電 (2330-TW) 小跌，拖累電子權值股普遍疲軟，在金控三雄走強下，金融類股大漲逾 2% ，盤中守穩 4 萬點關卡及月線，預估全日成交量 1.07 兆元。