鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-18 17:47

台股今 (18) 日一度重挫逾千點，終場量縮、跌幅收斂至 280 點，收在 40,891 點，守穩 4 萬點與月線大關，外資期現貨操作不同調，減碼台指期空單，但調節現股，瞄準聯電、華邦電與力積電進行提款，三檔合計調節 8.3 萬張，台積電遭賣超 9522 張；資金也轉進債券相關 ETF，買超債券 ETF 前三名合計達 5.8 萬張。

三大法人今日合計賣超 434.5 億元，外資賣超 452.41 億元，連 2 賣，投信買超 157.17 億元，由賣轉買，自營商賣超 139.26 億元，已連 5 賣；台指期方面，外資減碼空單 5,967 口，未平倉空單口數降至 44,996 口。

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外資買超則鎖定債券 ETF，隨著美國 30 年公債殖利率飆破 5%，資金也隨之轉向，買超前三名全為債券 ETF，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)，三檔合計達 5.8 萬張，個股方面僅華通 (2313-TW) 入圍買超前十名，張數達 1.3 萬張。