鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-15 20:30

美國銀行策略師警告，由於投資者過度湧入股市以及通膨風險再度抬頭，美股市場在 6 月初可能迎來一波獲利回吐的賣壓。

美銀：通膨升溫+投資者情緒過熱 美股6月初可能出現獲利回吐(圖:shutterstock)

以 Michael Hartnett 為首的分析團隊指出，美國正承受著廣泛的物價上漲壓力，從能源、運輸成本到房租無一倖免，而這正發生在市場持續飆升至歷史新高的敏感時刻。

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美國 4 月份數據顯示物價加速上升，美國批發物價通膨率 (PPI) 已飆升至 6%，創下 2022 年以來最快增速，主因是能源價格受到戰爭驅動，並進一步轉嫁至運費成本。同時，消費者物價指數 (CPI) 讀數達到 3.8%，高於經濟學家預期。

Hartnett 團隊警告，除非月增率能迅速放緩，否則 CPI 可能在 11 月期中選舉前超過 5%。

根據過去百年的歷史數據顯示，一旦 CPI 超過 4% 的門檻，風險資產往往會陷入不安。標普 500 指數在通膨跨過此門檻後的三個月內，平均下跌 4%，六個月內平均跌幅則達 7%。此外，10 年期美債殖利率已突破 4.5%，30 年期更超過 5%，後者被 Hartnett 註記為市場的「馬其諾防線」。

在情緒面，市場呈現「投降式」追漲，隨著人工智慧 (AI) 狂熱推動半導體板塊走強，美股自 3 月 30 日低點以來，標普 500 指數與那斯達克 100 指數分別反彈了 18% 和 29%。

目前，美銀私人客戶 (管理資產達 4.5 兆美元) 對股票的配置比例達到創紀錄的 65.7%，而其現金水準則降至 9.8% 的歷史最低點。策略師認為，這種極端的看漲情緒與低現金水位，顯示投資者對股市的配置已趨於完全飽和，獲利了結的時機已經成熟。